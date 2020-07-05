موسي: الإخوان يهددون الأمن القومي لتونس

تونس – البلاد

أكدت البرلمانية التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الأمن القومي لتونس أصبح مهددا من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة، بعدما فشل في تحقق أي نمو وأدت سياساته لرفع البطالة وتفقير التونسيين وتجويعهم بطريقة ممنهجة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها في تجمع شعبي وسط العاصمة تونس للتنديد بقرار البرلمان إسقاط لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان تنظيما ارهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها، وللدفاع عن مدنية الدولة من سياسات تنظيم الإخوان.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إن الأمن القومي لتونس أصبح مهددا من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة، بعدما فشل في تحقق أي نمو وأدت سياساته لرفع البطالة وتفقير التونسيين وتجويعهم بطريقة ممنهجة.

ورفع المحتجون شعارات تندّد بتغوّل تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة وهتفوا ” يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان” ، كما جددوا مطالبتهم بسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان.