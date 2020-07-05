الرياضة

هل أخطأ الحكم في عدم احتساب ركلتي جزاء ضد راموس؟

فيديو: دعس وضرب من راموس داخل منطقة الجزاء.. والحكم لا يحتسب شيئًا!

محمد ابو الوفاaccess_time15 / ذو القعدة / 1441 هـ       5 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
راموس

أثار قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، الجدل خلال مجريات لقاء فريقه عصر اليوم الأحد أمام أتلتك بلباو في مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل راموس هدف المباراة الوحيد، ليمنح الميرنجي فوزًا غاليًا رفع رصيده من النقاط إلى الرقم 77 قبل 4 جولات من النهاية.

ومنذ عودة النشاط الرياضي في إسبانيا، لم يسجل أي لاعب من طرف ريال مدريد أهدافًا أكثر من راموس، الذي دوّن على 5 أهداف خلال 7 جولات.

وتمكن القائد التاريخي للملكي من تسجيل ركلة الجزاء رقم 22 تواليًا مع النادي في كل المسابقات.

وبخلاف ركلة الجزاء التي مهدت الطريق للريال نحو معانقة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ سنوات، فإن راموس كان بطل رواية أخرى.

فدهس راموس قدم مهاجم بلباو راؤول جارسيا في منطقة جزاء ريال مدريد بشكل واضح عند الدقيقة 75 من اللقاء.

بينما لم يحتسب الحكم خوسيه جونزاليس أي شيء يُذكر ولم يلجأ للشاشة الجانبية في الملعب كما فعل في لقطة احتساب ركلة جزاء ريال مدريد.

وفي لقطة أخرى جذب راموس باندفاع قميص داني جارسيا بشكل لافت أيضًا ولم يحتسب جونزاليس هذه اللقطة أيضًا.

شاهد اللقطة الأولى..

اللقطة الثانية..

محمد ابو الوفا

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