فيديو: دعس وضرب من راموس داخل منطقة الجزاء.. والحكم لا يحتسب شيئًا!

هل أخطأ الحكم في عدم احتساب ركلتي جزاء ضد راموس؟

أثار قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، الجدل خلال مجريات لقاء فريقه عصر اليوم الأحد أمام أتلتك بلباو في مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل راموس هدف المباراة الوحيد، ليمنح الميرنجي فوزًا غاليًا رفع رصيده من النقاط إلى الرقم 77 قبل 4 جولات من النهاية.

ومنذ عودة النشاط الرياضي في إسبانيا، لم يسجل أي لاعب من طرف ريال مدريد أهدافًا أكثر من راموس، الذي دوّن على 5 أهداف خلال 7 جولات.

وتمكن القائد التاريخي للملكي من تسجيل ركلة الجزاء رقم 22 تواليًا مع النادي في كل المسابقات.

الدوري الاسباني | اتلتيك بلباو 0 × 1 ريال مدريد | قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رامووووس 😍😍

Via : ⁦@MnbrMadrid5 – #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/SzUoCeT9RW — @MnbrMadrid5 – عز (@MnbrRamos) July 5, 2020

وبخلاف ركلة الجزاء التي مهدت الطريق للريال نحو معانقة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ سنوات، فإن راموس كان بطل رواية أخرى.

فدهس راموس قدم مهاجم بلباو راؤول جارسيا في منطقة جزاء ريال مدريد بشكل واضح عند الدقيقة 75 من اللقاء.

بينما لم يحتسب الحكم خوسيه جونزاليس أي شيء يُذكر ولم يلجأ للشاشة الجانبية في الملعب كما فعل في لقطة احتساب ركلة جزاء ريال مدريد.

وفي لقطة أخرى جذب راموس باندفاع قميص داني جارسيا بشكل لافت أيضًا ولم يحتسب جونزاليس هذه اللقطة أيضًا.

شاهد اللقطة الأولى..

الدوري الاسباني | اتلتيك بلباو 0 × 1 ريال مدريد | لقطة راموس وغارسيا

Via : ⁦@MnbrMadrid5 – #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/qfMSB4AjTw — @MnbrMadrid5 – عز (@MnbrRamos) July 5, 2020

#LigaPreparada Penalti clarísimo de Ramos a Raúl García que ni siquiera se revisa. pic.twitter.com/lHXAh5splL — Oscar (@Anschari) July 5, 2020

اللقطة الثانية..

Agresión de Ramos a Dani García. Todo ok, José Luis pic.twitter.com/5HV7GOri5X — ZB (@ZB_Media_06) July 5, 2020