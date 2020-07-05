الرياضة

ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات..

فيديو: أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا (2-0)

محمد ابو الوفاaccess_time15 / ذو القعدة / 1441 هـ       5 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول

حقق ليفربول فوزًا بهدفين مقابل لا شيء ضد ضيفه استون فيلا اليوم الأحد، لحساب المرحلة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد الريدز إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة المذلة الجولة المنصرمة في ميدان مانشستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، علمًا بأنه توّج رسميًا بالبطولة.

افتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل عند الدقيقة 71 إثر تمريرة متقنة من زميله الغيني نابي كايتا في قلب منطقة جزاء الفيلانز.

وفي آخر أنفاس اللقاء أمّن البديل كورتيس جونز النقاط الثلاث بتسجيله هدف قتل المباراة، بتمريرة بالرأس من المصري محمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في صدارة لائحة الترتيب، ويحل ضيفًا مساء الأربعاء المقبل على برايتون هوف ألبيون.

شاهد أهداف المباراة..

محمد ابو الوفا

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