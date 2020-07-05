فيديو: أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا (2-0)

حقق ليفربول فوزًا بهدفين مقابل لا شيء ضد ضيفه استون فيلا اليوم الأحد، لحساب المرحلة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد الريدز إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة المذلة الجولة المنصرمة في ميدان مانشستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، علمًا بأنه توّج رسميًا بالبطولة.

That was Sadio's 5⃣0⃣th Anfield goal for the Reds 🔥⚽️ pic.twitter.com/dSyeV4mvwB — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 5, 2020

افتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل عند الدقيقة 71 إثر تمريرة متقنة من زميله الغيني نابي كايتا في قلب منطقة جزاء الفيلانز.

وفي آخر أنفاس اللقاء أمّن البديل كورتيس جونز النقاط الثلاث بتسجيله هدف قتل المباراة، بتمريرة بالرأس من المصري محمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في صدارة لائحة الترتيب، ويحل ضيفًا مساء الأربعاء المقبل على برايتون هوف ألبيون.

شاهد أهداف المباراة..

ليفربول 2 × 0 استون فيلا | أهداف المباراة – ALL GOALS 🎥 #LIVAVL

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @Faster__Goal pic.twitter.com/aIwIXTMS5s — @GOALLL22 (@goalll22) July 5, 2020