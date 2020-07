فيديو: أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا (2-0)

حقق ليفربول فوزًا بهدفين مقابل لا شيء ضد ضيفه استون فيلا اليوم الأحد، لحساب المرحلة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد الريدز إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة المذلة الجولة المنصرمة في ميدان مانشستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، علمًا بأنه توّج رسميًا بالبطولة.

That was Sadio's 5⃣0⃣th Anfield goal for the Reds 🔥⚽️ pic.twitter.com/dSyeV4mvwB

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 5, 2020