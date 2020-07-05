ضبط 27 شبكة صيد مخالفة بمنطقة مكة

جدة : البلاد

باشر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اليوم مخالفة ممارسة مهنة صيد الأسماك بشباك نايلون “محظورة” بمركز الشعيبة ، وضبط المخالفون وبحوزتهم شباك الصيد ومشكات واتخذ اللازم حيال ما يقتضيه الموقف .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي ، أن فرق المراقبة الميدانية مارست أعمالها حيال هذه المخالفات التي تضر بالثروة السمكية ، حيث قامت باستخراج عدد من أدوات الصيد غير النظامية من نوع السخاوي “القراقير ” بمركز ثول وجاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية لإتلافها .

وبين أن مهام فرق المراقبة بالفرع شملت ضبط مخالفات صيد من مواطنين ومقيمين بمحافظة رابغ وبحوزتهم ٢٧ شبكة صيد مخالفة “الأشورة”، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بالمحافظة .

وأفاد المهندس الغامدي بتحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة جدة ، وحرس الحدود بمركز مرسى السرج ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة في رابغ ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة ، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها, مؤكدا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية لأفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة للحد من مخالفات نظام الصيد البحري حفاظاً على الثروة السمكية بالمنطقة .