بتكلفة 3.5 مليون ريال .. الانتهاء من المرحلة الاولى لتطوير مجزرة المعيصم

البلاد : متابعات

كشفت إدارة مشروع المملكة للافادة من الهدي والاضاحي عن قرب الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع التطوير التدريجي لمنظومة التبريد الصناعي بمجزرة “معيصم 1”.

ووسط اجراءات وخطط احترازية بسبب جائحة كورونا تم الانتهاء من ما يزيد عن ٨٠ في المئة من المرحلة الاولى للمشروع ، حيث لم تتوقف اعمال المشروع خلال فترة الجائحة.

وتضمن المشروع تغيير المكثف التبخيري بالقطاع الاول للمنظومة ، والذي يعد أحد أكبر مكثفات التبريد الصناعي بالشرق الاوسط ، اضافة إلى خزان الضغط العالي ، حيث تم تصنيعه في أوروبا بمواصفات خاصة مراعية أعلى معايير الجودة والأمان.

ووضعت إدارة المشروع خطة إحلال، وتطوير. شاملة ، وتدريجيه لتغيير منظومة التبريد الصناعي بالمجزرة الام للمشروع والتي تؤدي دورها بالمشروع من ثمانينيات القرن الماضي.

وتقدر القيمة الاجمالية للمرحلة الاولى من المشروع ب 3.5 مليون ريال ، حيث تضمنت تغيير الضواغط الحلزونيه من قبل احد عمالقة صناعة الضواغط اليابانيه ، وبخصائص تكنولوجيه عالية لرفع كفاءة النظام ككل ، وتخفيض استهلاك الطاقة ، والمحافظة على البيئة.

وتعد نظم التبريد الصناعي ، وما تحتويه من ثلاجات التجميد السريع، ومخازن حفظ اللحوم المجمدة بسعات تخزينية ، وتبريديه ضخمة من أهم قطاعات مشروع المملكة العربية السعودية للافادة من الهدي والاضاحي ، وعصب أساسي لإدارة العمليات بالمشروع .