اتحاد القدم ينتظر موافقة الحكام الأجانب

الرياض – فايز الأسمري

علمت مصادر «البلاد » أن لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لتكليف طواقم حكام أجنبية للمباريات الهامة، والحاسمة؛ من بينها مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها 5 أغسطس المقبل ، وحتى هذه اللحظة لم تتضح الرؤية بشأن موافقة الاتحادات الأوروبية من عدمها ، على وجود الحكام النخبة في المملكة لمدة شهر حتى نهاية الدوري. وكان الاتحاد السعودي قد اقترح على كل ناد اختيار ثلاث مباريات من الثماني المتبقية له، يحق له خلالها الاستعانة بحكام أجانب.