إعفاء مدير عام الشرطة السودانية من منصبه

الخرطوم : متابعات

أصدر رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك، الأحد، قرارا باعفاء الفريق أول شرطة عادل محمد أحمد بشائر من منصب مدير عام قوات الشرطة، وتعيين الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي مديراً عاماً .

وكانت مسيرات مليونية انطلقت في 30 يونيو تطالب الحكومة السودانية الانتقالية بتنفيذ عدد من الإصلاحات وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإجراء هيكلة الأجهزة الأمنية وإقالة مدير عام الشرطة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أوقفت السلطات السودانية قيادات بارزة في نظام الإخوان البائد بينهم، رئيس حزب البشير، إبراهيم غندور، ومديري الأمن الشعبي سابقا، عماد الدين حسين وطارق حمزة، والقياديين عبدالقادر محمد زين وعمر نمر.