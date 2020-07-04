الأخيره

شاهد.. أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1441 هـ       4 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

افتتح في فيتنام أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل، ويتكلف النزيل 1000 دولار مقابل الإقامة لليلة واحدة في أحد الأجنحة.

ويقع فندق “دولسي جولدن هانوي”، على ضفة بحيرة “جيانغ فو” في منطقة “با دنه” في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويعد الفندق الذهبي الأول من نوعه في العالم الذي تغطى واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي.

ويحتوى الفندق على “لوبي” مطلى بالذهب، وكذلك أثاث مطلى بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب.

استغرق بناء الفندق من فئة الخمس نجوم، الذي يعتبر يكسوه البلاط الذهبي، 11 عاماً كاملة.

A gold plated bathtub and a gold plated bathroom sink are seen in the newly-inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake luxury hotel, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam July 2, 2020. REUTERS/Kham

وسيعمل الفندق الذهبي المكون من 400 غرفة والمكون من 25 طابقًا تحت العلامة التجارية الأمريكية فنادق ومنتجعات ويندهام.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *