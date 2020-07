أسطورة فرنسا يهاجم ميسي ويصفه بـ “المتوحد”.. ما القصة؟

شنّ أسطورة كرة القدم الفرنسية، كريشتوف دوجاري، هجومًا حادًا ضد قائد برشلونة ليونيل ميسي بسبب وضعية مواطنه، أنطوان جريزمان السيئة، داخل أروقة النادي الكاتالوني.

ويحمّل اللاعب الفائز بمونديال 1998 مع فرنسا، ميسي مسئولية تردي أوضاع جريزمان، متهمًا إياه بافتعال تقسيمات داخل غرف خلع الملابس وعزل اللاعب عن كبار الفريق.

ويعاني جريزمان (29 عامًا) الأمرّين منذ التحاقه بصفوف برشلونة الصيف الماضي، وواجه مشكلات عديدة أبرزها عدم التكيف مع طريقة لعب الفريق، والانسجام مع زملائه.

ووصلت ذروة المناوشات بين الصحف الفرنسية والإسبانية قمتها في طليعة الموسم الجاري، عندما اتهمت مجلة “فرانس فوتبول” لاعبي برشلونة بالغيرة من جريزمان.

وذلك بسبب حصوله على كأس العالم في روسيا 2018، بينما ذكرت بعض الصحف المحسوبة على البلاوجرانا بأن اللاعب لم يقدم المأمول منه وانتقدت مردوده.

المباراة الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني أمام أتلتكو مدريد والتي انتهت بهدفين لمثلهما، حملت في طياتها بداية مناوشات جديدة بين الطرفين.

طالع أيضًا..

لماذا استاء ميسي من قدوم جريزمان إلى برشلونة؟

تسريبات حول رغبة ميسي وسواريز في التخلص من جريزمان!

زيدان يطالب بحماية هازارد ويشدد: ريال مدريد لم يفز بشيء بعد

وكيل كارلوس إدواردو: عرض الهلال لم يسعدنا ونتفاوض مع أندية أخرى

إذ أشرك المدرب كيكي سيتين، جريزمان في الدقائق الأخيرة من المباراة رغم حاجة برشلونة إلى تعزيزات هجومية وتسجيل الأهداف للفوز والمنافسة على لقب الليجا.

ومع أن جريزمان بدأ عمليات الإحماء مطلع الشوط الثاني، فإن كيكي فضّل الزج بالصغيرين سيرجي روبيرتو وأنسو فاتي، بينما أشرك أنطوان في الوقت بدل الضائع.

عقب المباراة هاجمت الصحف الفرنسية كيكي ونوهت بأن جريزمان قطعة أساسية مع المنتخب الفائز بالمونديال، وانتقدت جلوسه 3 مرات احتياطيًا في آخر 4 مباريات.

فيما كان لعائلة اللاعب نصيب من الأمر، فانتقد والده سياسات المدرب كيكي سيتين، بينما دعت شقيقته إلى اجتماع عاجل مع إدارة الفريق بحسب يومية “آس”.

وقال دوجاري في حديثه الحصري مع إذاعة راديو “مونتي كارلو” الفرنسية: “جريزمان، مِمَ تخاف؟ من صبي طوله متر ونصف ومصاب بالتوحد؟”.

وأكمل دوجاري هجومه الصريح ضد ليونيل ميسي: “إن كان لدى جريزمان مشكلة هناك، فبإمكانه أن يضع ميسي في فمه”.

FCB 1-0 LEG (Griezmann 4 ' ) – It took 226 seconds for Griezmann to open the can. It is the earliest goal of Barcelona in the Copa del Rey since December 2, 2015 (Dani Alves against Villanovense at 221 seconds). pic.twitter.com/h5ZNpgKfdO

— Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) January 30, 2020