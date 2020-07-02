الرياضة

هجوم لاذع ضد ميسي..

أسطورة فرنسا يهاجم ميسي ويصفه بـ “المتوحد”.. ما القصة؟

محمد ابو الوفاaccess_time12 / ذو القعدة / 1441 هـ       2 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ميسي وجريزمان

شنّ أسطورة كرة القدم الفرنسية، كريشتوف دوجاري، هجومًا حادًا ضد قائد برشلونة ليونيل ميسي بسبب وضعية مواطنه، أنطوان جريزمان السيئة، داخل أروقة النادي الكاتالوني.

ويحمّل اللاعب الفائز بمونديال 1998 مع فرنسا، ميسي مسئولية تردي أوضاع جريزمان، متهمًا إياه بافتعال تقسيمات داخل غرف خلع الملابس وعزل اللاعب عن كبار الفريق.

ويعاني جريزمان (29 عامًا) الأمرّين منذ التحاقه بصفوف برشلونة الصيف الماضي، وواجه مشكلات عديدة أبرزها عدم التكيف مع طريقة لعب الفريق، والانسجام مع زملائه.

ووصلت ذروة المناوشات بين الصحف الفرنسية والإسبانية قمتها في طليعة الموسم الجاري، عندما اتهمت مجلة “فرانس فوتبول” لاعبي برشلونة بالغيرة من جريزمان.

وذلك بسبب حصوله على كأس العالم في روسيا 2018، بينما ذكرت بعض الصحف المحسوبة على البلاوجرانا بأن اللاعب لم يقدم المأمول منه وانتقدت مردوده.

المباراة الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني أمام أتلتكو مدريد والتي انتهت بهدفين لمثلهما، حملت في طياتها بداية مناوشات جديدة بين الطرفين.

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إذ أشرك المدرب كيكي سيتين، جريزمان في الدقائق الأخيرة من المباراة رغم حاجة برشلونة إلى تعزيزات هجومية وتسجيل الأهداف للفوز والمنافسة على لقب الليجا.

ومع أن جريزمان بدأ عمليات الإحماء مطلع الشوط الثاني، فإن كيكي فضّل الزج بالصغيرين سيرجي روبيرتو وأنسو فاتي، بينما أشرك أنطوان في الوقت بدل الضائع.

عقب المباراة هاجمت الصحف الفرنسية كيكي ونوهت بأن جريزمان قطعة أساسية مع المنتخب الفائز بالمونديال، وانتقدت جلوسه 3 مرات احتياطيًا في آخر 4 مباريات.

فيما كان لعائلة اللاعب نصيب من الأمر، فانتقد والده سياسات المدرب كيكي سيتين، بينما دعت شقيقته إلى اجتماع عاجل مع إدارة الفريق بحسب يومية “آس”.

وقال دوجاري في حديثه الحصري مع إذاعة راديو “مونتي كارلو” الفرنسية: “جريزمان، مِمَ تخاف؟ من صبي طوله متر ونصف ومصاب بالتوحد؟”.

وأكمل دوجاري هجومه الصريح ضد ليونيل ميسي: “إن كان لدى جريزمان مشكلة هناك، فبإمكانه أن يضع ميسي في فمه”.

وعن المدرب كيكي: “إنه شخص مترنح ولا يمتلك المؤهلات والمستوى. لا يعرف كيفية إدارة الأمور في النادي. لكنه طيب للغاية”.

وأضاف: “لقد قهرته الظروف المحيطة به تمامًا. أمام جريزمان فهو لا شيء يُذكر، إنه مدرب لا يمتلك الكفاءة الكافية”.

وفي إطار آخر، فإن اللاعبين الكبار داخل النادي بدأوا حملة التخلص من المدرب كيكي سيتيين بسبب ما وصفته بعض المصادر بانعدام ثقتهم فيه.

ومن المعتقد أن الموسم الجاري هو الأخير للمدرب المخضرم، إذ ستفتح الإدارة قنوات الاتصال مع المدربين المستهدفين في الأسابيع القادمة.

محمد ابو الوفا

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