أسطورة فرنسا يهاجم ميسي ويصفه بـ “المتوحد”.. ما القصة؟

شنّ أسطورة كرة القدم الفرنسية، كريشتوف دوجاري، هجومًا حادًا ضد قائد برشلونة ليونيل ميسي بسبب وضعية مواطنه، أنطوان جريزمان السيئة، داخل أروقة النادي الكاتالوني.

ويحمّل اللاعب الفائز بمونديال 1998 مع فرنسا، ميسي مسئولية تردي أوضاع جريزمان، متهمًا إياه بافتعال تقسيمات داخل غرف خلع الملابس وعزل اللاعب عن كبار الفريق.

ويعاني جريزمان (29 عامًا) الأمرّين منذ التحاقه بصفوف برشلونة الصيف الماضي، وواجه مشكلات عديدة أبرزها عدم التكيف مع طريقة لعب الفريق، والانسجام مع زملائه.

💣💥DUGARRY, francés y ex del Barça: "¿Griezmann tiene miedo de un chaval de 1,50 y medio autista?" (Vía 'RMC Sport') pic.twitter.com/eeu09nprXR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 2, 2020

ووصلت ذروة المناوشات بين الصحف الفرنسية والإسبانية قمتها في طليعة الموسم الجاري، عندما اتهمت مجلة “فرانس فوتبول” لاعبي برشلونة بالغيرة من جريزمان.

وذلك بسبب حصوله على كأس العالم في روسيا 2018، بينما ذكرت بعض الصحف المحسوبة على البلاوجرانا بأن اللاعب لم يقدم المأمول منه وانتقدت مردوده.

المباراة الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني أمام أتلتكو مدريد والتي انتهت بهدفين لمثلهما، حملت في طياتها بداية مناوشات جديدة بين الطرفين.

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Antoine griezmann highlights vs atletico de madrid 👀 pic.twitter.com/PSS3sHKNZc — Sportstz (@Sportstz_) July 1, 2020

إذ أشرك المدرب كيكي سيتين، جريزمان في الدقائق الأخيرة من المباراة رغم حاجة برشلونة إلى تعزيزات هجومية وتسجيل الأهداف للفوز والمنافسة على لقب الليجا.

ومع أن جريزمان بدأ عمليات الإحماء مطلع الشوط الثاني، فإن كيكي فضّل الزج بالصغيرين سيرجي روبيرتو وأنسو فاتي، بينما أشرك أنطوان في الوقت بدل الضائع.

عقب المباراة هاجمت الصحف الفرنسية كيكي ونوهت بأن جريزمان قطعة أساسية مع المنتخب الفائز بالمونديال، وانتقدت جلوسه 3 مرات احتياطيًا في آخر 4 مباريات.

Julio de 2019: #Barcelona compra a Antoine #Griezmann del Atlético de Madrid por €120m Junio de 2020: Griezmann en el banquillo contra el Atlético y es hasta el minuto 90 con un partido de vida o muerte que entra donde además el título está en juego pic.twitter.com/WnlI09eyHb — Felipe Valenzuela (@fvalenzuela007) July 1, 2020

فيما كان لعائلة اللاعب نصيب من الأمر، فانتقد والده سياسات المدرب كيكي سيتين، بينما دعت شقيقته إلى اجتماع عاجل مع إدارة الفريق بحسب يومية “آس”.

وقال دوجاري في حديثه الحصري مع إذاعة راديو “مونتي كارلو” الفرنسية: “جريزمان، مِمَ تخاف؟ من صبي طوله متر ونصف ومصاب بالتوحد؟”.

وأكمل دوجاري هجومه الصريح ضد ليونيل ميسي: “إن كان لدى جريزمان مشكلة هناك، فبإمكانه أن يضع ميسي في فمه”.

FCB 1-0 LEG (Griezmann 4 ' ) – It took 226 seconds for Griezmann to open the can. It is the earliest goal of Barcelona in the Copa del Rey since December 2, 2015 (Dani Alves against Villanovense at 221 seconds). pic.twitter.com/h5ZNpgKfdO — Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) January 30, 2020

وعن المدرب كيكي: “إنه شخص مترنح ولا يمتلك المؤهلات والمستوى. لا يعرف كيفية إدارة الأمور في النادي. لكنه طيب للغاية”.

وأضاف: “لقد قهرته الظروف المحيطة به تمامًا. أمام جريزمان فهو لا شيء يُذكر، إنه مدرب لا يمتلك الكفاءة الكافية”.

وفي إطار آخر، فإن اللاعبين الكبار داخل النادي بدأوا حملة التخلص من المدرب كيكي سيتيين بسبب ما وصفته بعض المصادر بانعدام ثقتهم فيه.

ومن المعتقد أن الموسم الجاري هو الأخير للمدرب المخضرم، إذ ستفتح الإدارة قنوات الاتصال مع المدربين المستهدفين في الأسابيع القادمة.