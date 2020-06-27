الرياضة

موسم للتاريخ لنجم الدوري الألماني..

ليفاندوفسكي يحتكر الجوائز الفردية في الدوري الألماني

محمد ابو الوفاaccess_time7 / ذو القعدة / 1441 هـ      27 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

منحت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في البطولة للموسم الحالي، إلى مهاجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي.

وساهم اللاعب بشكل ملحوظ في تتويج فريقه بلقب البوندزليجا للموسم الثامن تواليًا، فضلًا عن تسجيله 34 هدفًا خلال 31 مباراة.

وجمع ليفا بين جائزتي أفضل لاعب في الدوري الألماني وهدّاف البطولة، في أحد أفضل مواسم المهاجم البولندي على الإطلاق.

وحقق اللاعب الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في البطولة الألمانية في أربع مناسبات سابقة، إضافة إلى العام الحالي ليصبح الإجمالي 5.

موسم 2013-2014 سجل 20 هدفًا
موسم 2015-2016 سجل 30 هدفًا
موسم 2017-2018 سجل 29 هدفًا
موسم 2018-2019 سجل 22 هدفًا
موسم 2019-2020 سجل 34 هدفًا

وبات روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب غير ألماني يسجل أكثر من 31 هدفًا في موسم واحد بالمسابقة عبر تاريخها.

بينما سجل في الموسم الحالي بصفة عامة 57 هدفًا على المستويين، الدولي وفريقه بايرن ميونيخ في جميع المسابقات.

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ولا يزال لاعب بوروسيا دورتموند السابق في صدارة هدّافي بطولة دوري أبطال أوروبا في النسحة الجارية برصيد 11 هدفًا.

وبعد أن حسم بايرن ميونيخ لقب الدوري، سيضع عينه نصب الكأس في مواجهة بايرليفركوزن بالمشهد الختامي بالرابع من شهر يوليو القادم.

ثم لا تزال مسابقة دوري أبطال أوروبا قيد الاستئناف، علمًا بأن الفريق البافاري ضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى مصاف الثمانية الكبار.

وتمكن بايرن من العودة من لندن بانتصار ساحق على ميدان تشيلسي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي، ليضع نصف قدم في الدور التالي.

وسيسعى ليفاندوفسكي إلى تأكيد ريادته للائحة هدّافي دوري الأبطال وقيادة بايرن إلى ثلاثية تاريخية وهي الدوري والكأس والأبطال الأوروبي.

محمد ابو الوفا

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