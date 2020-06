ليفاندوفسكي يحتكر الجوائز الفردية في الدوري الألماني

منحت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في البطولة للموسم الحالي، إلى مهاجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي.

وساهم اللاعب بشكل ملحوظ في تتويج فريقه بلقب البوندزليجا للموسم الثامن تواليًا، فضلًا عن تسجيله 34 هدفًا خلال 31 مباراة.

Simply the best 🏆

وجمع ليفا بين جائزتي أفضل لاعب في الدوري الألماني وهدّاف البطولة، في أحد أفضل مواسم المهاجم البولندي على الإطلاق.

وحقق اللاعب الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في البطولة الألمانية في أربع مناسبات سابقة، إضافة إلى العام الحالي ليصبح الإجمالي 5.

موسم 2013-2014 سجل 20 هدفًا

موسم 2015-2016 سجل 30 هدفًا

موسم 2017-2018 سجل 29 هدفًا

موسم 2018-2019 سجل 22 هدفًا

موسم 2019-2020 سجل 34 هدفًا

وبات روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب غير ألماني يسجل أكثر من 31 هدفًا في موسم واحد بالمسابقة عبر تاريخها.

بينما سجل في الموسم الحالي بصفة عامة 57 هدفًا على المستويين، الدولي وفريقه بايرن ميونيخ في جميع المسابقات.

ولا يزال لاعب بوروسيا دورتموند السابق في صدارة هدّافي بطولة دوري أبطال أوروبا في النسحة الجارية برصيد 11 هدفًا.

وبعد أن حسم بايرن ميونيخ لقب الدوري، سيضع عينه نصب الكأس في مواجهة بايرليفركوزن بالمشهد الختامي بالرابع من شهر يوليو القادم.

🇵🇱 The greatest substitute appearance of all time. Robert Lewandowski madness.

Came on: 46th minute

51’ 1st goal

52’ 2nd goal

55’ HATTRICK

57’ 4th goal

59’ 5th goal

5 goals in 9 minutes. UNSTOPPABLE 🔥

