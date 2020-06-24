فيتوريا ومدربو الفيحاء والتعاون والجبلين في طريقهم للرياض

الرياض – هاني البشر

غادر البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر ، يرافقه مدرب التعاون فيتور كامبيلوس، ومدرب الفيحاء خورخي سيماو، ومدرب الجبلين فيليب قوفيه، مطار لشبونة باتجاه العاصمة الرياض.

من جانبه، أكد حساب نادي الفيحاء، عبر تويتر، أن المدرب خورخي سيماو ومساعديه، يرافقهم المحترفون أدملسون باروس وأرسينيو مارتينيز،غادروا مطار لشبونة في طريق عودتهم إلى السعودية على متن طائرة خاصة.

وقد توقفت المنافسات الرياضية في السعودية منذ 13 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن وزارة الرياضة، 12 يونيو الجاري، رفع التعليق عن النشاط الرياضي اعتباراً من 21 الشهر الحالي.