خطوة واحدة تفصل “مايسترو” برشلونة عن يوفنتوس.. ما القصة؟

بات انتقال لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، آرثر ميلو، إلى يوفنتوس الإيطالي وشيكًا للغاية بعد أن اتفق مسئولو الناديين على إتمام الصفقة.

وبحسب إفادة من يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من دوائر برشلونة، فإن الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو منح الضوء الأخضر للإدراة للمباشرة في بيع اللاعب.

ويرغب برشلونة في إدارج لاعب وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش (30 عامًا) ضمن الصفقة، بعد أن رحب المدرب كيكي سيتيين بالتعاقد معه.

فيما وضع يوفنتوس 80 مليون يورو لاستقطاب ميلو، إذ أقرت الصحف الإيطالية بأنه اللاعب المنشود في خط وسط يدربه ماوريسيو ساري.

وفد ميلو (23 عامًا) إلى النادي الكاتالوني الموسم الماضي قادمًا من جريميو البرازيلي، وعانى من بعض المشكلات في التكيف مع أسلوب لعب الفريق.

بينما كانت للإصابات سهم في تقييد وتحييد قدراته التي لم يبرزها بالشكل الأمثل مع النادي، ما جعل وجوده صداعًا في رأس المدرب سيتيين.

الذي قال أمس الثلاثاء أن ثمة ضغوطات تُمارس على اللاعب لإجباره على الانتقال إلى يوفنتوس ووصف الوضع بـ “المعقد والصعب”.

بينما أبدت إدارة برشلونة انفتاحًا على بيع اللاعب ومقايضته بالبوسني بيانيتش مع تحصيل مبلغ من المال وهو الفرق بين سعري اللاعبين.

