الرياضة

مانشستر سيتي يفتقد خدمات أجويرو لأسابيع بسبب الإصابة..

جوارديولا يقترح 4 لاعبين لتعويض أجويرو في مانشستر سيتي

محمد ابو الوفاaccess_time4 / ذو القعدة / 1441 هـ      24 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

تأكد غياب هدّاف مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرخيو أجويرو، عن الملاعب لفترة لا تقل عن 3 أسابيع بعد أن خضع اليوم الأربعاء إلى عملية جراحية في ركبته اليسرى.

وتعرض أجويرو (32 عامًا) إلى إصابة قوية خلال مجريات لقاء بيرنلي أمس الأول، وأقصي من الميدان لصالح زميله البرازيلي جابريل خيسوس قبل نهاية الشوط الأول.

بينما خضع اللاعب -الذي أحرز 16 هدفًا بالبريميرليج- إلى جراحة ناجحة اليوم في مدينة برشلونة على يد الطبيب الإسباني الشهير رامون كوجات.

وسيفتقد مانشستر سيتي جهود أجويرو في قادم المباريات، وما يزيد الأمر سوءً هو تكدس رزمانة الجولات بخوض مباراة كل 3  أيام.

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بيب جوارديولا مدرب الفريق، كان له رأيًا شاركه مع الصحفيين اليوم في المؤتمر الخاص بلقاء تشيلسي غدًا الخميس لحساب المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني حيال تعويض أجويرو: “لدينا جابريل خيسوس. هناك أيضًا رحيم ستيرلنج، حتى جوندوجان وبرناردو سيلفا بإمكانهم اللعب كمهاجمين”.

وأردف جوارديولا: “لدينا بعض الخيارات، نعم ليسوا مهاجمين صرحاء، لكن لا يزال بإمكاننا الاعتماد عليهم في هذا المركز”.

ما أثار الحيرة والارتباك ذكر اسم الألماني من أصل تركي إلكاي جوندوجان الذي ينشط في الأساس بمركز الوسط الدفاعي.

وهو ما جعل جوارديولا محطًا لتساؤلات الصحافيين حول قدرة اللاعب على الإيفاء بمتطلبات هذا المركز مع العلم بإنه لم يسبق أن لعب إطلاقًا كمهاجم صريح.

يمتلك مانشستر سيتي في جعبته 63 نقطة متخلفًا بفارق كبير عن ليفربول المتصدر (83) وانتهت آماله عمليًا على لقب الدوري هذا العام.

وسيركز الفريق جهوده على إنهاء الموسم في الوصافة والمنافسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي هزم فيها ريال مدريد بذهاب ثمن النهائي في إسبانيا 2-1.

محمد ابو الوفا

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