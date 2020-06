جوارديولا يقترح 4 لاعبين لتعويض أجويرو في مانشستر سيتي

تأكد غياب هدّاف مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرخيو أجويرو، عن الملاعب لفترة لا تقل عن 3 أسابيع بعد أن خضع اليوم الأربعاء إلى عملية جراحية في ركبته اليسرى.

وتعرض أجويرو (32 عامًا) إلى إصابة قوية خلال مجريات لقاء بيرنلي أمس الأول، وأقصي من الميدان لصالح زميله البرازيلي جابريل خيسوس قبل نهاية الشوط الأول.

بينما خضع اللاعب -الذي أحرز 16 هدفًا بالبريميرليج- إلى جراحة ناجحة اليوم في مدينة برشلونة على يد الطبيب الإسباني الشهير رامون كوجات.

وسيفتقد مانشستر سيتي جهود أجويرو في قادم المباريات، وما يزيد الأمر سوءً هو تكدس رزمانة الجولات بخوض مباراة كل 3 أيام.

طالع أيضًا..

فيديو: ساديو ماني يكسر بروتوكول البريميرليج

برشلونة يفقد نجمه في المباريات الخمس المقبلة

ريال مدريد يحقق رقمًا قياسيًا لأول مرة منذ 3 عقود!



بيب جوارديولا مدرب الفريق، كان له رأيًا شاركه مع الصحفيين اليوم في المؤتمر الخاص بلقاء تشيلسي غدًا الخميس لحساب المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني حيال تعويض أجويرو: “لدينا جابريل خيسوس. هناك أيضًا رحيم ستيرلنج، حتى جوندوجان وبرناردو سيلفا بإمكانهم اللعب كمهاجمين”.

Pep Guardiola on Sergio Aguero's injury and Gabriel Jesus stepping in for Manchester City pic.twitter.com/Jaft67xKwL

🗣"We don't have any doubts about Gabriel"

وأردف جوارديولا: “لدينا بعض الخيارات، نعم ليسوا مهاجمين صرحاء، لكن لا يزال بإمكاننا الاعتماد عليهم في هذا المركز”.

ما أثار الحيرة والارتباك ذكر اسم الألماني من أصل تركي إلكاي جوندوجان الذي ينشط في الأساس بمركز الوسط الدفاعي.

Pep Guardiola says he doesn't know when Sergio Aguero will return, but that Ilkay Gundogan could potentially fill his position.

Live 👉 https://t.co/AHpDDyKLJZ#bbcfootball pic.twitter.com/sk5XXW6Jyx

— BBC Sport (@BBCSport) June 24, 2020