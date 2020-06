ريال مدريد يحقق رقمًا قياسيًا لأول مرة منذ 3 عقود!

ظفر ريال مدريد بست نقاط من مباراتيه التي خاضهما بعد العودة من التوقف في مسابقة الدوري الإسباني، وفاز بمجموع المباراتين 6-1 مستقبلًا هدفًا واحدًا فقط.

ففي المباراة الأولى فاز في ملعبه بثلاثة أهداف لواحد أمام إيبار، وفي الثانية ترحل إلى أرضية ملعب مستايا ليفوز على فالنسيا بثلاثية نظيفة.

بينما تعثر العدو اللدود برشلونة أمام إشبيلية في رامون سانشيز بيزخوان، ليمنح الصدارة إلى الفريق الملكي حال فوزه اليوم أمام ريال سوسيداد.

💪🌱⚽ Saturday at #RMCity!

🔥 Full focus on the match 🆚 @RealSociedadEN! #HalaMadrid pic.twitter.com/3z6LuU8urW

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 20, 2020