انخفاض هطول الأمطار في البحر المتوسط بسبب التغيرات المناخية

يتوقع العلماء أن يشهد البحر المتوسط انخفاضًا بنسبة 40٪ في هطول الأمطار في العقود المقبلة، مما يؤدي إلى نقص المياه ونقص الزراعة، وذلك بسبب آثار تغير المناخ، حيث يظهر بحث جديد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كيف يمكن للتغيرات في درجات حرارة الأرض والبحر، إلى جانب التغيرات في ضغط الهواء في الغلاف الجوي العلوي حول البحر الأبيض المتوسط أن تقلل من هطول الأمطار بنسب عالية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية ، فإنه مع هطول أمطار أقل، يمكن أن تواجه أجزاء كثيرة من البحر الأبيض المتوسط اضطرابات متزايدة، مع ندرة إمدادات المياه وانخفاض المحاصيل الزراعية.

في حين أن ارتفاع درجات الحرارة يجلب المزيد من الأمطار بشكل عام، فإن المناظر الطبيعية الفريدة المحيطة بالبحر المتوسط تعني أن الانخفاضات أكثر احتمالًا.

قال ألكسندر تويل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مدونة MIT الإخبارية: “إن ما يختلف بشأن البحر الأبيض المتوسط مقارنة بالمناطق الأخرى هو الجغرافيا”.

وأضاف تويل، “بشكل أساسي، لديك بحر كبير محاط بالقارات، وهو ما لا يحدث حقًا في أي مكان آخر في العالم.”

وأوضح تويل، “لقد حدث أن جغرافية موقع البحر الأبيض المتوسط حيث توجد الجبال تؤثر على نمط تدفق الهواء العالي في الغلاف الجوي بطريقة تخلق منطقة ضغط مرتفع فوق البحر الأبيض المتوسط”.

يبلغ متوسط درجة حرارة البحر في البحر المتوسط حوالي 68 درجة فهرنهايت، والتي يمكن أن تتراوح درجات حرارة الأرض بين 27 درجة فهرنهايت و 71 درجة فهرنهايت.

ويشير نموذج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إلى أن درجات حرارة الأرض سترتفع أكثر في المائة عام القادمة، أي أكثر من خمس درجات فهرنهايت، مقارنة بدرجات حرارة البحر، وسيكون هناك حركة هواء وهطول أقل حيث يتم سحب هواء بحر رطب أقل في الداخل وتسخينه في السحب العاصفة.