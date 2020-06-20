الرياضة

الدوري الإسباني يشتعل في أسابيعه الأخيرة..

الدوري الإسباني: برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين في ميدان إشبيلية

محمد ابو الوفاaccess_time29 / شوال / 1441 هـ      20 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة يتعادل في الدوري الإسباني

عاد برشلونة من ميدان مضيفه إشبيلية بنقطة واحدة بعد آلت نتيجة المباراة التي جمعت بينهما سهرة أمس الجمعة إلى التعادل السلبي، لحساب المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ولم تفلح محاولات الفريقين طيلة الدقائق التسعين في إدراك أي أهداف، بينما كان أصحاب الأرض الأنشط والأفضل في مجمل أطوار المباراة.

اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية، شهدت حفاظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني.

لكنه مهدد بفقدان مركزه حال فوز ريال مدريد في مباراته أمام ريال سوسيداد غدًا الأحد، إذ سيتساوى كلاهما في الرصيد (65 نقطة).

وأهدر النادي الكاتالوني فرصة الابتعاد في الصدارة، بعد أن بدأ مدربه كيكي سيتيين بتشكيلة دفاعية بعض الشيء.

في الجهة الأخرى سيرتحل ريال مدريد إلى ملعب أنويتا الخاص بسوسيداد، وعينه على تحقيق الفوز الثالث تواليًا منذ استئناف النشاط.

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *