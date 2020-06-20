الدوري الإسباني: برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين في ميدان إشبيلية

عاد برشلونة من ميدان مضيفه إشبيلية بنقطة واحدة بعد آلت نتيجة المباراة التي جمعت بينهما سهرة أمس الجمعة إلى التعادل السلبي، لحساب المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ولم تفلح محاولات الفريقين طيلة الدقائق التسعين في إدراك أي أهداف، بينما كان أصحاب الأرض الأنشط والأفضل في مجمل أطوار المباراة.

Sevilla 0-0 Barcelona FT: Real Madrid can take top spot with a win against Real Sociedad on Sunday. pic.twitter.com/HCicgRmgxb — Squawka News (@SquawkaNews) June 19, 2020

اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية، شهدت حفاظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني.

لكنه مهدد بفقدان مركزه حال فوز ريال مدريد في مباراته أمام ريال سوسيداد غدًا الأحد، إذ سيتساوى كلاهما في الرصيد (65 نقطة).

وأهدر النادي الكاتالوني فرصة الابتعاد في الصدارة، بعد أن بدأ مدربه كيكي سيتيين بتشكيلة دفاعية بعض الشيء.

في الجهة الأخرى سيرتحل ريال مدريد إلى ملعب أنويتا الخاص بسوسيداد، وعينه على تحقيق الفوز الثالث تواليًا منذ استئناف النشاط.