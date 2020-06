الدوري الإسباني: برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين في ميدان إشبيلية

عاد برشلونة من ميدان مضيفه إشبيلية بنقطة واحدة بعد آلت نتيجة المباراة التي جمعت بينهما سهرة أمس الجمعة إلى التعادل السلبي، لحساب المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ولم تفلح محاولات الفريقين طيلة الدقائق التسعين في إدراك أي أهداف، بينما كان أصحاب الأرض الأنشط والأفضل في مجمل أطوار المباراة.

Sevilla 0-0 Barcelona FT:

Real Madrid can take top spot with a win against Real Sociedad on Sunday. pic.twitter.com/HCicgRmgxb

— Squawka News (@SquawkaNews) June 19, 2020