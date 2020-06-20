“التقاعد” تعلن بدء استقبال المراجعين في فروع “مراكز خدمة”

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بدء استقبال المراجعين من يوم غدٍ الأحد 29 شوال، بموجب مواعيد مسبقة في مراكز الخدمة المحددة، وذلك بعد قيام المؤسسة بدمج بعض مراكز الخدمة الأخرى وتغيير مسمى الفروع إلى”مراكز خدمة”.

وأشارت المؤسسة إلى أن مراكز الخدمة التابعة لها-بعد اعتماد خطة الدمج- تشمل مراكز الخدمة في كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الأحساء، تبوك، أبها، حائل، عرعر، جازان، نجران، بريدة، سكاكا، الباحة، محايل عسير، النماص، القريات، الوجه، حفر الباطن، ينبع، الطائف، الخرج، وادي الدواسر، المجمعة، عفيف، الدوادمي).