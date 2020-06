مانشستر سيتي يخسر مهاجمه لصالح بايرن ميونيخ

اعترف مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، بأن جناحه الألماني ليروي ساني على مشارف الخروج من النادي عاجلًا أم آجلًا.

وظهر جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه القادمة بالبريميرليج أمام بيرنلي الإثنين، وكشف عن عديد الأمور كان من بينها مستقبل ساني.

“رفض ليروي تجديد عقده، الجميع يعلم هذا، لقد قدمنا عرضًا لتجديد عقده مرتين أو 3 مرات لكنه رفض الأمر”. “، هكذا بدأ المدرب الإسباني حديثه.

'A special quality that's difficult to find all around the world' Pep Guardiola says he's disappointed that Leroy Sane will leave the club but doesn't hold it against him. #ManCity pic.twitter.com/3TCSCdOInG — BBC RM Sport (@BBCRMsport) June 19, 2020

وأردف قائلًا: “إن توصل الناديان إلى اتفاق في نهاية الموسم فسيغادر، وإن لم يكن بهذه الطريقة، فسوف يغادر اللاعب في نهاية عقده”.

وتمثل المسألة “خيبة أمل كبيرة” بحسب تصريح جوارديولا، كون اللاعب يمتلك “إمكانات خاصة” لا تتوافر لدى العديد من اللاعبين في أوروبا.

لكن رغبته حسمت الأمر، وسيساعده جوارديولا فيما تبقى من مباريات بالموسم الحالي -على حد قوله- لاستعادة لياقته وحمية اللقاءات.

BREAKING: Pep Guardiola confirms Leroy Sane will not extend his Manchester City contract. He is free to leave at the end of the season if they can agree terms with another club 👀 pic.twitter.com/u1IuW5pBYv — B/R Football (@brfootball) June 19, 2020

ينقضي عقد ساني (24 عامًا) مع مانشستر سيتي صيف 2021، ومن المنتظر أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الجاري بحسب “بيلد” الألمانية.

فالعملاق البافاري توصل منذ فترة إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية مع اللاعب ووكيل أعماله، ويتبقى فقط الاتفاق مع مانشستر سيتي حول قيمة الصفقة.

ولا يحبذ ساني الذي تكوّن بين جدران نادي شالكة الألماني، المكوث مع سيتي نظرًا لنظام المداورة الذي يتبعه جوارديولا والذي لا يضمن له مقعدًا أساسيًا.

اللاعب صاحب 21 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، بات هدفًا رئيسيًا لبايرن ميونيخ منذ الموسم الماضي الذي تعرض فيه لإصابة قوية على مستوى الركبة.

وسيعود النجم الأعسر من جديد إلى ملاعب البوندزليجا التي شهدت تألقه رفقة الفريق الملكي شالكة عامي 2015 و2016 عبر إحرازه 33 هدفًا.

Leroy Sane is set to leave Manchester City after rejecting a new deal. #ManCity 👉 https://t.co/mEnGrXsqNW pic.twitter.com/faerSpWdWZ — BBC RM Sport (@BBCRMsport) June 19, 2020