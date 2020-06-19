الرياضة

لا يريد اللاعب البقاء مع الفريق بعد الآن..

مانشستر سيتي يخسر مهاجمه لصالح بايرن ميونيخ

محمد ابو الوفاaccess_time28 / شوال / 1441 هـ      19 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي

اعترف مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، بأن جناحه الألماني ليروي ساني على مشارف الخروج من النادي عاجلًا أم آجلًا.

وظهر جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه القادمة بالبريميرليج أمام بيرنلي الإثنين، وكشف عن عديد الأمور كان من بينها مستقبل ساني.

“رفض ليروي تجديد عقده، الجميع يعلم هذا، لقد قدمنا عرضًا لتجديد عقده مرتين أو 3 مرات لكنه رفض الأمر”. “، هكذا بدأ المدرب الإسباني حديثه.

وأردف قائلًا: “إن توصل الناديان إلى اتفاق في نهاية الموسم فسيغادر، وإن لم يكن بهذه الطريقة، فسوف يغادر اللاعب في نهاية عقده”.

وتمثل المسألة “خيبة أمل كبيرة” بحسب تصريح جوارديولا، كون اللاعب يمتلك “إمكانات خاصة” لا تتوافر لدى العديد من اللاعبين في أوروبا.

لكن رغبته حسمت الأمر، وسيساعده جوارديولا فيما تبقى من مباريات بالموسم الحالي -على حد قوله- لاستعادة لياقته وحمية اللقاءات.

ينقضي عقد ساني (24 عامًا) مع مانشستر سيتي صيف 2021، ومن المنتظر أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الجاري بحسب “بيلد” الألمانية.

فالعملاق البافاري توصل منذ فترة إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية مع اللاعب ووكيل أعماله، ويتبقى فقط الاتفاق مع مانشستر سيتي حول قيمة الصفقة.

ولا يحبذ ساني الذي تكوّن بين جدران نادي شالكة الألماني، المكوث مع سيتي نظرًا لنظام المداورة الذي يتبعه جوارديولا والذي لا يضمن له مقعدًا أساسيًا.

اللاعب صاحب 21 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، بات هدفًا رئيسيًا لبايرن ميونيخ منذ الموسم الماضي الذي تعرض فيه لإصابة قوية على مستوى الركبة.

وسيعود النجم الأعسر من جديد إلى ملاعب البوندزليجا التي شهدت تألقه رفقة الفريق الملكي شالكة عامي 2015 و2016 عبر إحرازه 33 هدفًا.

محمد ابو الوفا

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