وصول المصريين العالقين في ليبيا إلى القاهرة

القاهرة : متابعات

وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس)، العمال المصريين الذين تم تعذيبهم على يد ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، إلى القاهرة طبقاً لـ”اليوم السابع” المصرية.

وتدخلت السلطات المصرية لتحرير العمال والافراج عنهم واعادتهم بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للأجهزة المعنية بإعادتهم للبلاد.

ووصل 23 مصريا كانوا محتجزين في الأراضي الليبية إلى منفذ السلوم البري وكان في استقبال العمال العائدين محافظ مطروح، ويصاحبهم قوات خاصة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن الإثنين الماضي، أن “تعذيب العمالة المصرية تم في مقر ميليشيا الحزم التابعة للوفاق في مصراتة”.

وقال المسماري إن “الجيش الليبي حدد مكان تصوير تعذيب العمالة المصرية”.

هذا واعتقلت ميليشيات قوات الوفاق عشرات العمال المصريين، وقامت بتعنيفهم وتعذيبهم، بتهمة دعم الجيش الليبي والعمل في صفوفه.