الرياضة

كأس إيطاليا يذهب إلى الجنوب هذا الموسم..

فيديو: ركلات الترجيح تمنح نابولي كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس

محمد ابو الوفاaccess_time27 / شوال / 1441 هـ      18 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

حسمت ركلات الجزاء الترجيحية نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي الذي أقيم على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

وأفضت نتيجة المباراة الأصلية إلى التعادل السلبي من دون أهداف، بعد أن أضاع نابولي أكثر من فرصة كان أخطرها الدقيقة 91.

ولم يظهر يوفنتوس بالمستوى المعهود رغم إشراك المدرب ماوريسيو ساري لمعظم عناصره الأساسية وفي مقدمتهم رونالدو وديبالا وبيانيتش.

في الجهة الأخرى، فإن نابولي بدأ بالرسم 4-1-4-1 رفقة مدربه الشاب رينو جاتوسو، وسيطر على أغلب أطوار المباراة بأداء قوي للغاية.

وأهدر باولو ديبالا ودانيلو أول ركلتي جزاء ليوفنتوس، بينما أحرز نابولي ركلاته الأربع جميعًا ليفوز بنتيجة 4-2 في نهاية المطاف.

واستعاد الفريق الجنوبي لقبه الغائب عنه منذ عام 2014، وتلك هي المرة السادسة التي يحقق من خلالها الكأس في تاريخه.

بينما يمتلك يوفنتوس الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالكأس بواقع 13 مناسبة، من خلفه روما (9) ثم إنتر ميلانو ولاتسيو (7).

شاهد ركلات الترجيح..

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *