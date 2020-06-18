“سكني” يُطلق مشروع “تاج المصيف” بالطائف

البلاد : متابعات

أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان مشروعًا سكنيًا جديدًا تحت الإنشاء في محافظة الطائف، ضمن مشروعات الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفر 556 وحدة سكنية، داعيًا برنامج “سكني” جميع المستفيدين الراغبين في التملك إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على الاستفسارات كافة حول المشروع.

وأوضح برنامج سكني في بيانٍ له اليوم أن مشروع تاج المصيف يتميز بقربه من جميع الخدمات الحيوية التي يحتاجها المستفيد، حيث يبعد 10 دقائق من جامعة الطائف ومستشفى الملك سلمان الجديد، ويبعد عن مطار الطائف الدولي 15 دقيقة، ويتوسط معظم المعالم والمواقع المهمة في محافظة الطائف.

وبين سكني أن المشروع يضم ثلاثة نماذج من الفلل وهي نموذج الماسة والياقوتة والزمردة، حيث يتمتع كل نموذج بتصميم عمراني مميز وفريد يراعي احتياجات الحياة العصرية ومتطلبات الأسرة السعودية بنمط الحداثة العمرانية تضمن تلبية متطلبات جودة الحياة التي يسعى لها المستفيد، ويحوي المشروع مواقع مخصصة للخدمات من حدائق ومدارس ومرافق صحية ومجمعات تجارية.

وأكّد برنامج “سكني” أن هذا المشروع يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّناً أنهما يأتيان امتداداً لنحو 78 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروعات الوزارة.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار برنامج “سكني” في توفير مزيد من المشروعات والمخططات خلال الفترة المقبلة، لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -، مبيّناً أن “سكني” سيواصل طرح المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف السويلم أن هناك نحو 58 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء وتتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشروعات نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو “تاون هاوس”، لافتاً الانتباه إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، التي تشمل الأراضي السكنية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشروعات الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتضم منطقة مكة المكرمة 18 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء توفر نحو 66 ألف وحدة سكنية، متوزعة في مواقع

إستراتيجية، تتنوع بين الشقق والفلل و”التاون هاوس”، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية، ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.