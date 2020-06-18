روسيا ترفع الحظر عن تطبيق تليجرام

رفعت هيئة الرقابة الروسية بالتنسيق مع مكتب المدعى العام الروسى القيود المفروضة على الوصول إلى تطبيق “تليجرام” للمراسلات، جاء ذلك عقب الموافقة على تعاون “تليجرام” مع جميع شركات الإنترنت العاملة فى روسيا لمنع انتشار المعلومات الإرهابية والمتطرفة، والمواد الإباحية للأطفال، والترويج للانتحار والمخدرات، وهو ما علقت عليه الهيئة بأنها “تقدر رغبة مؤسس التطبيق، بافل دوروف، للمساعدة فى مكافحة التطرف والإرهاب “.

وكان دوروف قد أعلن، 4 يونيو الجارى، فى قناته على “تليجرام”، أن الخدمة طوّرت من إمكانياتها فى الكشف عن الدعاية المتطرفة وإزالتها. فى الوقت نفسه أشار إلى سياسة الخصوصية، وقال إن خصوصية الرسائل محفوظة، حسب روسيا اليوم.

وكانت الهيئة قد حظرت الوصول إلى “تليجرام” فى أبريل 2018، عقب رفض بافل دوروف إعطاء مفاتيح التشفير لهيئة الأمن الفدرالى، على الرغم من ذلك ظل التطبيق متاحا على “آب ستور” و”جوجل بلاي “.

وتأتى هذه الخطورة بعد أن كشف تقرير نشر فى فبراير نقلاً عن ثلاثة مصادر فى الشركات إن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى ( FSB ) أمر بعض شركات الإنترنت الكبرى فى البلاد بمنحه إمكانية الوصول المستمر إلى أنظمتها، وقال إن هذا الإجراء سيؤثر على سلسلة من خدمات الإنترنت الروسية التى تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات الملزمة بتسليم بيانات المستخدم والرسائل إلى وكالات إنفاذ القانون الروسية عند الطلب.

ووفقا لرويترز، تحتوى القائمة، التى وضعتها هيئة مراقبة الاتصالات الروسية Roskomnadzor ، على أكثر من 200 كيان مثل خدمة الرسائل الشهيرة تليجرام ، وبعض خدمات Yandex ، والشبكة الاجتماعية VK ، وموقع الإعلانات المبوبة Avito.ru .