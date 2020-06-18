تدشين مركز الفحص الموسع عبر السيارات بجدة

جدة – عادل بابكير ـــ تصوير – خالد بن مرضاح

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة أمس مركز الفحص الموسع لفيروس كورونا المستجد عبر السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 5000 زائر يوميا داخل أوقات العمل بوجود 12 محطة فحص تشغيلية.وذلك ضمن مشروع اطمئن .

وزارت “البلاد” الموقع المخصص للفحص الموسع الذي تم افتتاحه في الكورنيش حيث به مسارات مخصصة للسيارات، يتم خلالها فحص الأشخاص دون الحاجة إلى الخروج منها وخلال بضع دقائق. وتجري طريقة الفحص عبر حجز مواعيد عن طريق تطبيق «صحتي» للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أعراض، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم.



وبعد ذلك، يحدد التطبيق أقرب المراكز للراغب بالفحص، كما يضع التطبيق أسئلة أولية لمعرفة حالة الأشخاص حول إذا ما كان لديهم أعراض أو خالطوا حالات مصابة.

ويستقبل المركز خلال الأيام القادمة في مرحلته التجريبية 600 زائر يوميا من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل في مرحلته الأولى ومن ثم سيكون استقبال الزائرين في مرحلته الثانية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.



مركز الفحص الموسع الذي تم افتتاحه أمس يتم من خلاله دخول السيارات بوجود اثني عشر محطة فحص تشغيلية داخل هذا المركز واستقبل خلال أمس 620 زائرا بوجود كوادر متخصصة من وزارة الصحة.

وستقوم صحة جدة بتدشين موقع آخر الأسبوع المقبل في جامعة الملك عبد العزيز بجدة وذلك لزيادة الفحوصات الموسعة الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبدأت وزارة الصحة مؤخرا المرحلة الثالثة من الفحص الموسع الذي يهدف إلى تقييم معدل انتشار الفيروس في السعودية، وأعلنت وزارة الصحة عن استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس «كورونا»، وذلك في كل من مكة الكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام وجدة وأبها.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس «كورونا» المستجد في السعودية حيث يأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الصحة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة، منها فحص الأشخاص داخل السيارات، عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني “صحتي”.