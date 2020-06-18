أمير نجران يعتمد ترقية موظفي الإمارة عبر “مسار”

نجران : واس

اعتمد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، ترقية 120 موظفًا بإمارة المنطقة، يمثلون الدفعة الأولى من المترقين عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية “مسار”، وذلك بحضور وكيل الإمارة، حسن بن عبده العذيقي.

وأشاد سموه بالمنصة الرقمية وأهميتها في حفظ حقوق الموظف، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي، وتحقيق التميز فيه، بجانب اختزال الوقت والجهد.

واستمع سموه إلى إيجاز عن تفاصيل منصة “مسار” ومهامها، قدمه مدير عام الموارد البشرية بإمارة المنطقة، مالك بن ناصر بن خديش.