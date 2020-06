كارلوس إدواردو: فراق الأحباب سقام الألباب!

وينقضي عقد إدواردو (30 عامًا) مع الزعيم بانتهاء الموسم الكروي الحالي، ولا مؤشرات حول توصل الطرفين إلى اتفاق بإبرام عقد جديد بينهما.

وأفاد تقرير من يومية “الصباح” التركية بأن فناربخشة أتمّ الاتفاق الشخصي مع اللاعب حول بنود العقد الجديد من حيث الراتب ومدة التعاقد.

وفد اللاعب البرازيلي إلى أروقة الهلال صيف 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي وخلال تلك الفترة أصبح الهدّاف التاريخي للنادي من اللاعبين المحترفين.

إذ سجّل كارلوس إدواردو بقميص الهلال 74 هدفًا خلال 144 مباراة في مختلف المسابقات، بينما قدّم 18 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

🇸🇦 As ways to settle the country’s biggest derby, this was a particularly tough one for Al Ittihad to take…

Carlos Eduardo gets away with a dodgy pen and wins the game for Al Hilal, in the 93rd minute!

🎥: @riyadiyatv pic.twitter.com/DSjZaDAqop

