كارلوس إدواردو: فراق الأحباب سقام الألباب!

ذكرت تقارير إعلامية أن صانع ألعاب الهلال، كارلوس إدواردو، بات قريبًا من الانضمام إلى فريق فناربخشة التركي خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينقضي عقد إدواردو (30 عامًا) مع الزعيم بانتهاء الموسم الكروي الحالي، ولا مؤشرات حول توصل الطرفين إلى اتفاق بإبرام عقد جديد بينهما.

وأفاد تقرير من يومية “الصباح” التركية بأن فناربخشة أتمّ الاتفاق الشخصي مع اللاعب حول بنود العقد الجديد من حيث الراتب ومدة التعاقد.

وفد اللاعب البرازيلي إلى أروقة الهلال صيف 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي وخلال تلك الفترة أصبح الهدّاف التاريخي للنادي من اللاعبين المحترفين.

إذ سجّل كارلوس إدواردو بقميص الهلال 74 هدفًا خلال 144 مباراة في مختلف المسابقات، بينما قدّم 18 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

🇸🇦 As ways to settle the country’s biggest derby, this was a particularly tough one for Al Ittihad to take… Carlos Eduardo gets away with a dodgy pen and wins the game for Al Hilal, in the 93rd minute! 🎥: @riyadiyatv pic.twitter.com/DSjZaDAqop — FotMob (@FotMob) February 22, 2020

ولعب “الجوكر” في جميع مناصب الملعب الهجومية، فنشط في مركزي الجناح الأيسر والأيمن، إضافة إلى صانع الألعاب والمهاجم الصريح.

حصل اللاعب المولود في مقاطعة “ريبراو بيترو” البرازيلية على لقبين للدوري مع الهلال، ومثلهما في الكأس، إضافة إلى لقب لدوري أبطال آسيا.

وبينما يمثل إدواردو قيمة كبيرة لدى عشاق أزرق العاصمة، فإن الأسباب تسير في اتجاه انفصال اللاعب عن الهلال بنهاية الموسم الحالي.

فرصدت تقارير إعلامية رغبة النادي في استقطاب المغربي يونس بلهندة من صفوف جالاتاسراي، الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى رحيل إدواردو.

ومن المعتقد أن رحيل اللاعب مرتبط بشكل كبير بقدوم بلهندة أو أحد المرشحين للانضمام، فالعملية لن تُمثل سوى مبادلة مقعد محترف بآخر.

والمماطلة الحادثة الآن بين إدواردو والهلال علتها الأساسية عدم حسم إدارة النادي لصفقة بلهندة، فإن فشلت فإدواردو باقٍ.

حاولت أندية سعودية في الفترة الأخيرة التوقيع مع اللاعب، بيد أن الأمور المالية حالت دون التوصل إلى اتفاق لاتساع الفجوة بين العرض والطلب.

ومع المباعدة بين اللاعب وإدارة الهلال في الوقت الحالي فإن العروض قد تتجدد بمقدار أكبر، لا سيما لما يملكه إدواردو من خبرات في الملاعب السعودية.

سجل إدواردو 14 هدفًا هذا الموسم خلال 25 مباراة ويعتمد عليه المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بصفة ملحوظة إذ شارك في 19 مباراة من أصل 22 بالدوري.

يتمنى السواد الأعظم من جماهير بطل آسيا الإبقاء على خدمات اللاعب الذي غدا معشوقًا لديهم، بينما للأمور المالية والحسابية المرتبطة بالإدارات، رأي آخر.

قد يصبح الموسم الحالي الأخير لكارلوس إدواردو مع الهلال، ويكون عام 2020 هي الصحفة الأخيرة في فصل قصته مع النادي وفي المملكة كلها من الأساس.