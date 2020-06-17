رغم زيادة الإصابات.. نسبة تعافٍ عالية بالمملكة

جدة – البلاد

أصابت المملكة نجاحا كبيرا في التصدي لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ما جعلها نموذجا يحتذى به على مستوى العالم في الاجراءات الاحترازية التي طبقتها، وقللت من انتشار العدوى، والبرتكول العلاجي المحكم ما جعل نسبة التعافي تكون أعلى من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والهند والبرازيل وغيرها من الدول الأخرى.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات في الأيام الماضية، إلا أن المملكة حافظت على نسبة تعافٍ مرتفعة بلغت نحو 66 % مقارنة بالعدد الكلي للإصابات، بينما سجلت أمريكا نسبة تعافي 40 % فقط، والبرازيل 52 %، وروسيا 53 %، والهند 52 %، والبيرو 51 %.

وأظهرت إحصاءات موقع كوفيد الرسمي بالعربي، تقدم المملكة في نسبة التعافي مقارنة بالإصابات اليومية المرتفعة، ما يؤكد سلامة البرتكول العلاجي، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في سبيل علاج المرضى وحماية الأصحاء من العدوى.

وما يشير إلى الاهتمام الكبير بصحة المواطن والمقيم في المملكة، هي التوعية المستمرة للوزارة عبر حسابها الرسمي في ( تويتر) للجميع بأن يتبعوا الإجراءات الاحترازية اللازمة والتعليمات الوقائية للحماية من العدوى، إذ نشرت الوزارة أمس (الثلاثاء)، 7 خطوات يمكن القيام بها لحماية الأشخاص في حال استلام الطلبات الخارجية عند وصولها للمنزل. وقالت الوزارة: “حرصا على سلامتك وسلامة الموظف، عليك: التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، تجنب الاستلام المباشر، أحرص على الدفع إلكترونيا، تخلص من ملحقات الطلب، قم بتعقيم أسطح الطلبات الصلبة، خزن الطلب بشكل جيد، وفي حال طلب الفاكهة والخضار، أحرص على غسلها جيدا”.