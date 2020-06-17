رابطة دوري المحترفين الإماراتية تلغي منافسات الموسم

البلاد ـ متابعات

قررت رابطة محترفي كرة القدم في الإمارات عدم استكمال منافسات موسم 2019-2020.

وأوردت الرابطة في بيان أنها عقدت اجتماعا قررت خلاله “عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي (بطولة الإمارات) ودوري الخليج العربي تحت 21 عاما للموسم الرياضي 2019 – 2020، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019–2020 و2020– 2021، والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بهذا الخصوص”.

يذكر أن الدوري الذي كان يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه العين بعد 19 مرحلة، وكأس الإمارات الذي وصل العين والظفرة إلى مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، كانت المسابقات الثلاث المتبقية من موسم 2019-2020.

وألغى الاتحاد سابقا كل أنشطة الفئات العمرية. ووافق 12 ناديا من أصل 14 تشارك فرقها في دوري الخليج العربي (الإماراتي) للمحترفين على إلغاء المسابقة وعدم استكمال الجولات المتبقية منه هذا الموسم.

وعن تتويج المتصدر بلقب البطولة من عدمه، فإن الرابطة ستتخذ قرارها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، فيما يكون لها الحق أيضا في ترشيح ممثلي المسابقة في أبطال آسيا (نسخة 2021)، باعتماد الترتيب الأخير في حال الإلغاء أو وفق تصويت الجمعية العمومية للاتحاد.

ووضعت الرابطة كل السيناريوهات على طاولة النقاش فيما يخص موعد انطلاق الموسم الجديد، وتشير السيناريوهات المطروحة بعد قرار الإلغاء إلى عودة التدريبات في النصف الثاني من يوليو على أن ينطلق الموسم في بداية أكتوبر بكأس الخليج العربي، وينطلق الدوري في النصف الثاني من الشهر نفسه.