دوري أبطال أوروبا: الكشف عن المواعيد الكاملة للمسابقة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن خطة استكمال بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الحالي بعد اجتماع لجنته التنفيذية اليوم الأربعاء.

وذكر يويفا في بيانه الرسمي الصادر بأن البرتغال ستستضيف مباريات مباريات دوري أبطال أوروبا بداية من ربع النهائي وصولًا إلى المشهد الختامي.

وحجزت 4 فرق مقاعدها بين مصاف الثمانية الكبار وهم باريس سان جيرمان ولايبزيج وأتلانتا وأتلتكو مدريد، بينما تنتظر 8 آخرى مبارياتها لتحديد 4 متأهلين.

إذ يلعب ريال مدريد وأولمبيك ليون وتشيلسي ونابولي، في ضيافة كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وبرشلونة على التوالي.

ولم تحديد إن كان ستخوض هذه الفرق إياب ثمن النهائي على ملاعبها أو ستنتقل إلى البرتغال وبالتحديد لملعب “دالوز” الخاص ببنفيكا.

مواعيد المباريات المتبقية من ثمن النهائي:

برشلونة – نابولي (7 أو 8 أغسطس)

مان سيتي – ريال مدريد (7 أو 8 أغسطس)

يوفنتوس – ليون (7 أو 8 أغسطس)

بايرن ميونخ – تشيلسي (7 أو 8 أغسطس)

مواعيد مباريات ربع النهائي:

من الأربعاء 12 أغسطس إلى السبت 15 أغسطس بمعدل مباراة واحدة يوميًا.

نصف النهائي:

يومي الثلاثاء 18 أغسطس والأربعاء 19 أغسطس.

النهائي يوم الأحد 23 أغسطس.