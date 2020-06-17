انطلاق حملة “التطوع في التوعية الصحية في المراكز التجارية والأسواق الشعبية”

البلاد : واس

أطلق مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة أمس، حملة “التطوع في التوعية الصحية في المراكز التجارية والأسواق الشعبية” استمراراً لحملة “التطوع في التوعية الصحية” الميدانية، وذلك تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة، والتدرج في العودة للحياة الطبيعية، ومواكبة لشعار المرحلة “نعود بحذر” .

وتهدف الحملة إلى تكثيف الجهود نحو نشر الوعي والتثقيف الصحي في مختلف مناطق المملكة ومدنها، بقيادة المتطوعين الصحيين ومشاركة جميع الفئات المجتمعية بالأخص الجمعيات الأهلية وغير الربحية ذات العلاقة، لمساندة الجهود الرسمية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، والمساهمة في العودة إلى الحياة الطبيعية بأمن وسلامة .

وتركز الحملة بشكل أساس على نشر المعلومات الصحية الموثوقة، وتكثيف الوعي لزوار المراكز التجارية والأسواق الشعبية، حيث بدأت الجهود الميدانية في 150 مركز تجاري وسوق شعبي حول المملكة – عدا مكة المكرمة – لتوعية وتثقيف مليون ونصف مستفيد بمشاركة أكثر من 1000 متطوع صحي، وذلك حتى نهاية الأسبوع بمجموع أكثر من 25 ألف ساعة تطوعية .

وتسعى حملة “التطوع في التوعية الصحية” على زيادة الوعي الصحي بالجوامع، والمراكز التجارية، وسكن العمالة والمصانع والجهات الحكومية، طوال 6 أسابيع منذ بدايتها، من خلال فتح فرص التطوع في مجال التوعية الصحية، لتمكين أكثر من 4 آلاف متطوع صحي في 20 مدينة مختلفة يتم تدريبهم وتزويدهم بالدعم اللازم للقيام بتقديم التثقيف والإرشاد لأكثر من 3 ملايين مستفيد .

يذكر أن مركز التطوع الصحي تأسس حديثاً في وزارة الصحة كأحد مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة، ويهدف إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه والمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة وأسس مراقبة التطوع الصحي في القطاع الصحي لتحقيق مستهدف الوصول إلى مليون متطوع في 2030 .