الكويت تستأنف النشاط الرياضي 15 أغسطس المقبل

الكويت : متابعات

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، استئناف الموسم الكروي الحالي (2020/2019)، 15 أغسطس المقبل، وذلك بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصحة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.

وقال الاتحاد الكويتي: إنه سيتم دمج مسابقي الدرجة الممتازة والدرجة الأولى في الموسم الجديد، اذ تلعب الفرق بنظام البطولة من دور واحد على أن يتم تصنيف الفرق بعدها إلى قسمين بواقع عشرة فرق في البطولة الممتازة وخمسة في الدرجة الأولى، كما قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إقامة كأس الأمير وكأس ولي العهد بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.