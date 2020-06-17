الصحة العالمية تحقق في «الطفرة الجديدة»

جنيف – وكالات

بدأ خبراء أمميون التحقيق في أسباب الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والتي ظهرت خلال الأيام الماضية في عدد من المناطق في الصين على رأسها العاصمة بكين.

وقال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إن أصل العدوى الجديدة التي ظهرت غير مؤكد أو واضح بعد، بحسب تقارير إعلامية عالمية، موضحين في مؤتمر صحافي افتراضي، أن أسباب ظهور سلسلة جديدة من الإصابات في بكين غير واضحة بعد، واصفين الادعاء بأن واردات من أسماك السلمون أو تعبئته قد تكون السبب مجرد “افتراض” لا يحظى بالأولوية بين عدد من الافتراضات الأخرى. وأكد رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة العالمية، مايك رايان، إن المنظمة تتابع عن كثب هذا التفشي المقلق، وأنها على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الصينية، ملمحا إلى “احتمال” أن تكون الأغلفة أو السطوح نقلت العدوى، في تناغم غير مباشر مع تعليقات سابقة لخبراء قالوا إن أسماك السلمون نفسها من غير المرجح أن تحمل المرض، وإن أي انتقال للعدوى له صلة بالسلمون قد يكون نتيجة تلوث ما لسطح معين.