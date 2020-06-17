ضبط 5360 مخالفة مغالاة في الأسعار بمناطق المملكة

البلاد : ياسر بن يوسف

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الفترة من 23 مارس وحتى 13 يونيو الجاري، أكثر من 255 ألف جولة للرقابة على الأسعار على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، وشملت الجولات الهايبرماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود.

وضبطت الفرق الرقابية خلال هذه الجولات 19،460 مخالفة، منها 5360 مخالفة مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وقامت الفرق الرقابية خلال هذه الجولات برصد مباشر لأسعار السلع من خلال نظام الرصد الإلكتروني للأسعار والذي يتم من خلاله رصد مباشر لأسعار أكثر من 217 سلعة، ومقارنتها بدول الجوار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات.

وتصدرت المنطقة الشرقية قائمة المناطق في عدد الجولات بواقع 42،414 جولة، تلتها منطقة الرياض بواقع 40،564، ثم منطقة مكة المكرمة بواقع 35،820 جولة، وفي بقية المناطق، نفذت الفرق الرقابية بمنطقة نجران 25،989 جولة، فيما تم تنفيذ 25،157 جولة بمنطقة القصيم، وفي منطقة حائل بلغ عدد الجولات 21،209، وفي منطقة المدينة المنورة تم تنفيذ 12،478 جولة، وفي منطقة عسير بلغ عدد الجولات 10،545 جولة، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تنفيذ 10،299 جولة، وفي منطقة جازان بلغ عدد الجولات 9،705 جولة، وفي منطقة الجوف بلغ عدد الجولات 9،271 جولة، وفي منطقة تبوك تم تنفيذ 6،995 جولة، وفي منطقة الباحة بلغ عدد الجولات 5189 جولة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في إصدار الغرامات الفورية بأكثر من 4600 غرامة فورية، تلتها منطقة الرياض بواقع 4460 غرامة فورية، ثم المنطقة الشرقية بواقع 2362 غرامة فورية، ثم منطقة جازان 1402 غرامة فورية، تلتها منطقة المدينة المنورة بواقع 1230 غرامة فورية، ثم منطقة حائل بواقع 1062 غرامة فورية، تلتها منطقة القصيم بواقع 1040 غرامة فوزية، ثم منطقة عسير بواقع 846 غرامة فورية، تلتها منطقة الباحة بواقع 591 غرامة فورية، ثم منطقة الجوف بواقع 564 غرامة فورية، تلتها منطقة نجران بواقع 465 غرامة فورية، ثم منطقة الحدود الشمالية بواقع 431 غرامة فورية، ثم منطقة تبوك بواقع 407 غرامة فورية.