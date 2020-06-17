أمرابط يكشف عن إصابته بــ”تلف في الذاكرة”

جدة- البلاد

أكد لاعب النصر ، الدولي المغربي نور الدين أمرابط ، عن استمرار معاناته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده ضد إيران في الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018.

وكان أمرابط قد تعرض لارتجاج قوي على مستوى الدماغ بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم، والتي أثّرت على ذاكرته حتى بعد مرور عامين على تلك الواقعة.

وقال نجم النصر في تصريحات نقلتها شبكة “المرصد برو” المغربية أنه عندما استيقظ على فراش المستشفى أخبره وكيل أعماله أن نتيجة اللقاء 1-0 ولكنه اعتقد أن منتخبه المغربي قد فاز باللقاء إلا أن النتيجة كانت لصالح المنافس.

وأوضح أمرابط: “ومن الغريب أنني سألت عشر مرات عن نتيجة المباراة، لأنه في كل مرة نسيت الإجابة، وفي هذا اليوم لم أستعد ذاكرتي جيداً حتى أن والدتي اتصلت بي وقررت التواصل معها، لكن كل مرة كنت أنسى الاتصال بها”.

وأكد نور الدين، أنه يعاني من تلف جزئي في الذاكرة، حيثُ قال خلال تصريحاته: “كنت أمتلك ذاكرة جيدة حقاً، وكان يمكنني أن أتذكر بسهولة تفاصيل طفولتي، ولكن الآن أصبح الأمر أكثر صعوبة”.