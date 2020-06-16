وزارة الرياضة تعلن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الرياضة اليوم (الثلاثاء) ، الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية المختلفة، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي بدايةً من الأحد المقبل 1441/10/29هـ، الموافق 2020/6/21م، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (covid-19).

وأهابت وزارة الرياضة بكافة الاتحادات الرياضية ومسؤولي الأندية ضرورة الالتزام بما تضمنه بروتوكول عودة التدريبات الرياضية والمباريات، بما يكفل الحفاظ على صحة الجميع .

وأكدت الوزارة أنه سيتم تزويد كافة الاتحادات الرياضية والأندية بكامل تفاصيل الدليل الإرشادي “البروتوكول” لاعتماد العمل بذلك، وفقًا لما يرد للأندية من وكالة شؤون الرياضة، كما سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية الخاصة.

للاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال زيارة الرابط : ( هنا )

https://www.gsa.gov.sa/ar/Documents/Sports_protocol_MOS.pdf