مانشستر يونايتد يعلن عن حضور “40 ألف مشجع” في مبارياته

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس على لائحة الترتيب برصيد 45 نقطة، وسيكون في مواجهة نارية أمام مدربه السابق جوزيه مورينيو الذي يشرف على تدريب توتنهام ولديه 41 نقطة.

ستقام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بطبيعة الحال خلف الأبواب الموصدة نظرًا لتفشي جائحة كورونا بصفة كبيرة في عموم بريطانيا وإنجلترا بالتحديد.

وقررت إدارة مانشستر يوناتيد وضع قصاصات ورقية في المدرجات تحتوي على صور حقيقة للمشجعين، ويقدر عددهم بنحو 40 ألف قصاصة.

وتأتي تلك الخطوة من النادي لشد أزر اللاعبين خلال المواجهات البيتية في ملعب أولدترافورد الخاص بالفريق فيما تبقى من مباريات الموسم.

وستُكسى المدرجات الباقية بأعلام النادي وشعاراته، إضافة إلى بعض اللوحات الضخمة المساندة للعاملين في النادي والمناهضة للعنصرية.

كما طلبت إدارة النادي من المشجعين إرسال مقاطع فيديو، أو تسجيلات صوتية تفاعلية لاحتفالاتهم بتسجيل الأهداف إلى تطبيق الفريق الرسمي.

وسيتم عرض تلك اللقطات أثناء التغطية المباشرة المتلفزة للمباريات عبر شبكة “سكاي سبورتس” لكنها لن تُذاع في الشاشة الداخلية للملعب.

