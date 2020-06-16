استقرار المنطقة

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تسليحاً وتمويلاً ، استهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في المملكة، بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ، وتتصدى لها الدفاعات الجوية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بكفاءة عالية ، والتأكيد على اتخاذ الاجراءات الحازمة والصارمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، في الوقت الذي تتكامل فيه الجهود السعودية الإنسانية والتنموية المكثفة من خلال مركز الملك سلمان وبرنامج الإعمار لمساعدة الأشقاء في اليمن دون تفرقة أو تمييز.

لقد وثّقت المملكة وجهود المتابعة الدولية والمنظمات الأممية الحقوقية ، السجل القاتم لاعتداءات الميليشيا الحوثية الانقلابية ، وكذلك جرائمها بحق اليمن وشعبه ، في مؤامرة مفضوحة واضحة الأركان من نظام الملالي عبر أذرعه العميلة التي أغرقته في غياهب الفوضى ، وأضعفته بانقسامات جذرية ونفق مظلم من الصراعات الدامية للسيطرة على قراراته ضمن المشروع التآمري والأطماع التوسعية الإقليمية في أكثر من دولة عربية.

إن الأمم المتحدة التي ثمنت مساعدات ومواقف المملكة الداعمة للحل السياسي وفق الأسس المعروفة ، وتبدي قلقها من الأوضاع المأساوية منذ الانقلاب الحوثي ، عليها أن تمارس دورها من خلال المجتمع الدولي في ردع جرائم المليشيا من أجل حماية الشعب اليمني واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم.