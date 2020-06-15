4233 إصابة جديدة وارتفاع التعافي إلى 2172 حالة

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (4233) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتسجيل (40) حالات وفيات رحمهم الله، فيما سجلت حالات التعافي (2172) حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (84,720) حالة ولله الحمد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، والمدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج.

وفي مؤتمره الصحفي أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي ، أن معدل نمو العدوى انخفض تحت مستوى 1 ولله الحمد، وأن ارتفاعه في الآونة الأخيرة يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية ، لافتا إلى أن خطة العودة للحياة الطبيعية تسير بشكل صحيح، ومتى ما التزم المجتمع ستكون العودة ناجحة أكثر.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج أن ارتفاع الطلب على الكمامات خلال الأيام الماضية تواكب مع ارتفاع توفرها في الصيدليات، 188% ، مبينًا أن الهيئة وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تراقب باستمرار مدى التوفر في مختلف مناطق المملكة.

وطبقا لبيانات الوزارة أمس، سجلت الرياض 1735 حالة إصابة وجدة 352 ومكة المكرمة 314 والدمام 161 والمدينة المنورة 158 والهفوف 147 والقطيف 144 والخبر 137 والظهران 88 والطائف 74 وخميس مشيط 63 والخرج 54 وأبها 53 ونجران 53 ووادي الدواسر 50 والمبرز 46 وصفوى 45 والجبيل 41 وحريملاء 34 والدرعية 30 وحفر الباطن 29 وينبع 23 وحوطة بني تميم 22 والعيون 17 ومحايل عسير 16 والمزاحمية 16 وجازان 15 وتبوك 14 وبيشة 13 وضرماء 12 وحائل 11 والدلم 11 والمجمعة 11 وساجر 11 ورنية 10 وبيش 9 ورويضة العرض 8 ورجال ألمع 7 ورماح 7 وشقراء 7 والمجاردة 6 وظهران الجنوب 6 وسراة عبيدة 6 وسبت العلاية 6 وأبو عريش 6 والعيدابي 6 وعفيف 6 والدوادمي 6 والحناكية 5 وبريدة 5 وراس تنورة 5 وشرورة 5 والقويعية 5 والجفر 4 ومهد الذهب 4 وعنيزة 4 وأحد رفيدة 4 ونمرة 4 وقرية العليا 4 وفرسان 4 والليث 4 والسليل 4 والقنفذة 2 .

من ثانية نظمت وزارة الصحة أمس حملة للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي ، موضحة أنه يمكن للراغبين في التبرع حجز موعد من خلال تطبيق “موعد”، واختيار أقرب منشأة للمتبرع. وفي الوقت الذي يرغب فيه، مؤكدةً أن جميع مراكز استقبال التبرع بالدم آمنة ، ويتم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الوقائية.