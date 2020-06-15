مركز الملك سلمان يواصل برامجه الطبية الإنسانية

الرياض- عمان – واس

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيداً، وعيادة الباطنية 79 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 35 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 مريضا ، وتم صرف الأدوية لـ 130 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 71 شخصا.

وفي اليمن أيضا تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1,279 لغمًا منها لغمين اثنين مضادة للأفراد، و 238 لغمًا مضادة للدبابات و1,036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 169,434 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وإلى الأردن حيث واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.