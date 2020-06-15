“سدايا” تطلق تطبيق “تباعد”

الرياض- البلاد

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع وزارة الصحة تطبيق “تباعد” الذي يساعد المستخدمين على تلقي تنبيهات في حال مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وجاء التطبيق تماشيا مع جهود المملكة لاحتواء جائحة كورونا، من خلال ابتكار حلول تقنية تساهم في الحد من انتشار الفيروس، وللمساعدة في التعايش مع خطر الفيروس والعودة تدريجياً إلى حياتنا الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

ويخدم تطبيق “تباعد” جميع الأفراد الموجودين في المملكة العربية السعودية ومتاح على المتاجر الرسمية لأجهزة الآيفون نسخة نظام 13.5 iOS فأعلى، في الفترة الحالية، على أن يتم إتاحته لاحقاً على أجهزة الأندرويد نسخة نظام 06 Android OS فأعلى، ومتاح للعمل في المملكة فقط.

ويعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث ، إذ لا يتم فيه تسجيل أي بيانات للمستخدم، أو تحديد موقعه الجغرافي، ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز إلى جهاز آخر، لضمان حماية خصوصية المستخدمين، حيث يتعرف التطبيق على مدى القرب من شخص مصاب، وفي حال سجل أحد المستخدمين أنه مصاب بفيروس كورونا، سيرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيههم، كما يمكن للتطبيق تحديد المسافة التي كانت تفصل بين المخالط والمصاب. ويشعر التطبيق المستخدم في حال خالط شخصاً تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ14 يوم الماضية .وفي حال مخالطة مصاب بالفيروس، فإن التطبيق سيشعر المستخدم عن طريق اتفه وتوجيهه لإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم.