“الصحة” تؤكد أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية

البلاد : متابعات

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

ودعت “الصحة” جميع أفراد المجتمع عبر إنفوجرافيك نشرته على منصتها التوعوية “عش بصحة” بالحرص على إستقاء المعلومات الصحية من مصدر موثوق مثل حسابات الصحة في مواقع التواصل ومنصتها التوعوية عش بصحة، حيث يمكن الإطلاع على هذه الحسابات والإستفادة من محتوياتها، وذلك عبر منصة التوعوية عش بصحة بتويتر https://twitter.com/LiveWellMOH ، و على الإنستقرام https://www.instagram.com/livewellmoh/ واليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCYCbXUOzO2O2aXCsxS0wT7w ، وكذلك التلجرام https://t.me/LiveWellMOH ، ‏والحساب الرسمي لوزارة الصحة https://twitter.com/SaudiMOH ، إضافة إلى الموقع الالكتروني الوقاية من كورونا https://covid19awareness.sa .