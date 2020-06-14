1,2 مليون طالب وطالبة استفادوا من النقل المدرسي

الرياض- البلاد

نجحت وزارة التعليم عبر شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، في توسيع خدمات النقل المدرسي وتطوير أدائها بشكل متميز في كافة المناطق لا سيما بعد تطبيق الشركة منذ تأسيسها عام 1433هـ معايير عالمية ذات كفاءة وفاعلية عالية في توفير عوامل الأمن والسلامة والراحة للطلاب والطالبات، مما ضاعف وزاد حجم الطلب على هذه الخدمات من قبل أولياء الأمور، خاصة في السنوات الأخيرة.

ووصل عدد المستفيدين خلال العام الدراسي 1441هـ 1,2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، يتم نقلهم عبر أسطول ضخم يضم أكثر من 25 ألف حافلة ومركب إضافة إلى توفير الخدمة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، فقدّمت خدمة النقل المدرسي لنحو 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة،.

ونفذ أسطول النقل المدرسي أكثر من 13 مليون رحلة مدرسية خلال العام الدراسي الماضي، قاطعاً نحو 570 مليون كم في سبيل إيصال الطلاب والطالبات يومياً إلى مدارسهم متخذًا شعار “نوصلهم لأحلامهم”، مما ساهم في تخفيف الازدحام عبر إزاحة 360 مليون رحلة لمركبات أولياء الأمور عن الطرق المرورية خلال العام الدراسي، موفرًّا أكثر من 6 ملايين لتر من الوقود.