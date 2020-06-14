مغالاة بلهندة تبعده عن الزعيم.. وجونيور البديل

جدة- البلاد

أوضحت عدة تقارير، أن صفقة انتقال المغربي يونس بلهندة من فريق غلطة سراي التركي إلى الهلال في طريقها للتعثر، بعد أن اصطدمت الإدارة الهلالية بمغالاة لاعب الوسط الدولي. وينوي الروماني رازفان لوشيسكو تعزيز خط وسط الفريق بعد تأكد رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو بنهاية الموسم، ووضع اسم بلهندة كخيار أول إلا أن مغالاة اللاعب ووكيل أعماله في الراتب السنوي قد تؤدي إلى فشل الصفقة.

وعرضت الإدارة الهلالية راتبا سنويا قدره 4 ملايين يورو لإتمام الصفقة، لكن اللاعب طلب 6 ملايين يورو، وهو ما اعتبرته إدارة الهلال رقما مبالغا فيه. وقال فاتح إيليك وكيل أعمال اللاعب لصحيفة (تاكفيم) التركية: “يونس طلب 6 ملايين يورو كراتب سنوي وعرض الهلال كان أقل بمليوني يورو. يبدو أن الصفقة في طريقها للتعثر، خصوصا أن اللاعب يريد أن يحصل على نفس الراتب الذي يتقاضاه مواطنه ياسين براهيمي مع فريقه الريان القطري”.

وفي حال فشل صفقة انتقال بلهندة فإن الهلال قد يلجأ للتوقيع مع اللاعب البرازيلي ماوريسيو جونيور لاعب فريق باوك سالونيكا اليوناني، الذي اختاره لوشيسكو في البداية وطلبه بالاسم حيث سبق له أن دربه في الفريق ذاته قبل توليه تدريب الهلال.

ويبلغ ماوريسيو من العمر 31 عاما وسيكون انتقاله مجانيا خصوصا أن عقده ينتهي مع باوك بنهاية الموسم، ولا تنوي إدارة النادي اليوناني تجديد عقده.

وسبق لماوريسيو اللعب في المراحل السنية في فريقي كورينثيانز وفلومينينسي البرازيليين، قبل أن ينتقل إلى تيريك غروزني الروسي عام 2010 مقابل 218 ألف يورو، ومنه إلى زينيت قبل الانتقال لليونان.

وخاض ماوريسيو 81 مباراة في جميع المسابقات مع باوك فريقه الحالي، وساهم في 13 هدفاً، سجل منها 9، ومرر 4 تمريرات حاسمة، وسبق له اللعب دوليا مع المنتخب البرازيلي تحت 17 عاما في 5 مباريات.