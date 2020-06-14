طولها الفارع جلب لها السعادة

لندن ـ وكالات

كانت البريطانية، نعومي لوفيل، تتعرض للتنمر في المدرسة بسبب قامتها الطويلة، لكن حياتها تحسنت كثيراً أخيراً، بعد توظيفها من قبل وكالة عرض أزياء. وأفادت الفتاة البالغة 22 عاماً لصحيفة «ذا صن»، بأن طولها يبلغ 6 أقدام و7 بوصات (2.04 متر)، وكانت تعتقد دوماً بأنها غير جذابة بسبب طولها اللافت للنظر، لكنها أصبحت الآن تحتفي بذلك بعد حصولها على الوظيفة.

بدأت حياتها مع التنمر في عمر 13 عاماً، بعد أن بلغت 6 أقدام وبوصتين، وتذكر أن غرباء كانوا يتحسسون قدميها للتأكد من أنها ليست على عكازات خشبية. عملت الفتاة فارعة الطول ذات الشعر الأحمر، نادلة في مقهى بمدينة دونكاستر، قبل حصولها على وظيفة عارضة أزياء. وتحدثت عن مسيرتها قبل نجاحها الأخير، فقالت: «كنت أتعرض للتنمر في المدرسة لأنني كنت فارعة الطول، حتى الأساتذة كانوا يعلقون على الأمر.

وكان دائماً يجري اختياري للعبة (كرة السلة) على الرغم من أنني لم أكن أجيدها، وأذكر أنني كنت أشعر كما لو أنه يتم استغلالي على طولي، ما أثر في تقديري لذاتي، وحرمني طفولتي، حيث كان الجميع يعتقد أنني أكبر من سني».