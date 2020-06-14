المسحل: كأس الملك ستستكمل.. ومنتصف أكتوبر انطلاق الموسم الجديد

جدة- البلاد

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين سوف تستكمل، إلى جانب تأمين طواقم تحكيم أجنبية لما تبقى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمساعدة حكام تقنية الـ “VAR”، وذلك في حديث تلفزيوني لقناة العربية. وشدد المسحل على ضرورة وضع بروتوكول صحي للأندية قبل استئناف المسابقات سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً، مبينا أنه تم تحديد مناطق تدريبات الأندية.

وأشار إلى أن اتحاد القدم يسعى مع رابطة المحترفين على انطلاق كافة المسابقات ابتداء من 4 أغسطس المقبل حسبما أعلن عنه، وأن الدوري سينتهي في 10 سبتمبر المقبل، على أن يكون انطلاق الموسم الجديد في منتصف أكتوبر المقبل.

وأكد المسحل أن برمجة المباريات ستتيح فرصة كافية لراحة الفرق بحيث تفصل 3 أيام على الأقل بين كل مباراة وأخرى، مع مراعاة مشاركات الأندية الخارجية بحيث تتفادى الضغط عليها.

وحول قضية تمديد عقود اللاعبين، أوضح أن الاتحاد السعودي ملتزم بكافة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائلا:”لا أتوقع حدوث مشاكل في هذا الجانب، لأن القوانين تمنع تعاقد اللاعبين قبل نهاية الموسم”.

ونوه المسحل إلى أن الاتحاد يتابع قضية عودة اللاعبين الأجانب إلى أنديتهم قبل استئناف المسابقات، متوقعاً أن يتم اكتمال عودة جميع اللاعبي الأجانب والمدربين والأجهزة الفنية مطلع يوليو المقبل كحد أقصى.