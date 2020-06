مايك تايسون يرفض لعب مباراة مقابل 18 مليون دولار

تايسون، الذي يدين بالإسلام منذ عقود، تلقى العديد من العروض للعب مباريات استعراضية نظرًا لصعوبة انضمامه كلاعب محترف في الوقت الحالي إلى الاتحاد العالمي للملاكمة.

ولحين استخراج الأوراق المطلوبة من قبل الاتحاد، فإن الشركات المنظمة لمباريات الملاكمة تهافتت على توقيع من تايسون للعب إحدى المباريات الاستعراضية.

بيد أن تقرير من يومية “ماركا” الإسبانية زعم أن مايك تايسون رفض عرضًا من شركة “بير كونكل” الأمريكية للعب مباراة أمام أحد أبطال العالم السابقين في رياضة المصارعة.

وقالت الصحيفة على لسان مدرب تايسون، رافايل كورديرو، إنه يتدرب في الوقت الحالي للعب رياضة الملاكمة، لا الفنون القتالية المختلطة.

ووصل العرض من قبل الشركة الأمريكية إلى 18 مليون دولار من أجل لعب مباراة واحدة فقط، وقوبل بالرفض الفوري من جانب مايك تايسون.

بطل العالم السابق في الوزن الثقيل ظهر في حالة بدنية جيدة، ونشر مقاطع فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أثناء التدريبات.

I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm

— Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020