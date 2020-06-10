مايك تايسون يرفض لعب مباراة مقابل 18 مليون دولار

فاجأ أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون الجماهير بإعلانه رغبته العودة إلى الحلبات من جديد في عمر الثالثة والخمسين.

تايسون، الذي يدين بالإسلام منذ عقود، تلقى العديد من العروض للعب مباريات استعراضية نظرًا لصعوبة انضمامه كلاعب محترف في الوقت الحالي إلى الاتحاد العالمي للملاكمة.

ولحين استخراج الأوراق المطلوبة من قبل الاتحاد، فإن الشركات المنظمة لمباريات الملاكمة تهافتت على توقيع من تايسون للعب إحدى المباريات الاستعراضية.

بيد أن تقرير من يومية “ماركا” الإسبانية زعم أن مايك تايسون رفض عرضًا من شركة “بير كونكل” الأمريكية للعب مباراة أمام أحد أبطال العالم السابقين في رياضة المصارعة.

وقالت الصحيفة على لسان مدرب تايسون، رافايل كورديرو، إنه يتدرب في الوقت الحالي للعب رياضة الملاكمة، لا الفنون القتالية المختلطة.

ووصل العرض من قبل الشركة الأمريكية إلى 18 مليون دولار من أجل لعب مباراة واحدة فقط، وقوبل بالرفض الفوري من جانب مايك تايسون.

بطل العالم السابق في الوزن الثقيل ظهر في حالة بدنية جيدة، ونشر مقاطع فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أثناء التدريبات.

وكان تايسون قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم إقامة مباراة استعراضية أمام أحد المنافسين دون تسميته، وذهبت أغلب الترشيحات إلى إيفاندر هوليفيد.

هوليفيد (57 عامًا) هو خصم قديم لتايسون وسبق أن هزمه مرتين، في إحداهما قطع تايسون جزء من أذنه ودب بينهما خلاف وعداوة أثناء فترة احترافهما الملاكمة.

لكن تايسون أكّد لاحقًا أن خصمه ليس هوليفيد، كاشفًا عن اسم بطل العالم في الوزن الخفيف فلويد مايويدز (43 عامًا) الذي يعتبره المحللون الأفضل بلا منازع في تلك الفئة.

ويهدف تايسون بحسب تصريحاته إلى جمع أكبر قدر ممكن من المال للشروع في أعمال خيرية لمساعدة المشردين والمدمنين في شوارع الولايات المتحدة.