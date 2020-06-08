“نيوم” وأكاديمية مسك تطلقان برنامج “سبارك” لتمكين ريادة الأعمال والابتكار في المملكة

الرياض : واس

أطلقت شركة نيوم وأكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” برنامج “سبارك” الإلكتروني، الذي يأتي لدعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب على بدء أعمالهم التجارية، في خطوة تهدف للأخذ بيد الشباب الطموح؛ ممن يرغبون في تطوير أفكارهم وإطلاق مشاريعهم الخاصة، لتزويدهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها.

حيث يوفر البرنامج تدريبًا متخصصًا وإرشادًا مهنيًا مكثفًا على مدى 6 أسابيع، يمر خلالها المشتركين بمراحل رئيسية، صممت بأفضل المستويات والمعايير اللازمة لنجاح المشاريع؛ لتعلم كيفية بناء استراتيجية الأعمال الناجحة، وطريقة عرض المشاريع بشكل احترافي لجذب المستثمرين.

ويهدف البرنامج الذي يأتي ثمرة تعاون مشترك بين “نيوم” وأكاديمية مسك، لزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها المساهمة في تحسين وتنويع مصادر الإنتاج، وذلك تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة مساهمة المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع التحول الاقتصادي.

ويأتي التعاون بين الجهتين لإطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التعليمية والتطويرية على المدى الطويل، التي تحقق الاستثمار في رأس المال البشري، وتدعم القطاع غير النفطي، وتسهم في زيادة أعداد المشاريع خارج المدن الثلاث الكبرى، للعمل على ازدهار مختلف مناطق المملكة، بما يعود عليها وعلى المستثمرين وأبنائها بالنفع.

وسيتمكن المشاركين في البرنامج الذي تمت المصادقة عليه من قبل “الشبكة العالمية لريادة الأعمال”، من تحديد المشاكل التي يواجهونها في المشاريع، كما سيعملون مع الخبراء لإيجاد الحلول المناسبة، وبناء علامتهم التجارية الخاصة، وتحديد هيكل الاستثمار المناسب؛ لضمان نجاح أعمالهم وتحقيق النمو بشكل سليم.

كما ستتاح الفرصة لهم لعرض مشاريعهم على لجنة تحكيم مكونة من ممثلين من “نيوم”، وأكاديمية مسك والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

ومن المنتظر أن يحصل المشاركين على شهادة برنامج “سبارك” البرونزية، كما سيتمكن أفضل عشرة مشاريع مرشحة من عرض مشاريعهم على لجنة التحكيم بأسلوب الـ “شارك تانك” مع حصولهم على شهادة برنامج “سبارك” الفضية، فيما يحصل أفضل خمسة عروض على شهادة برنامج “سبارك” الذهبية، إضافة إلى حصولهم على جوائز مالية وتغطية إعلامية لمساعدتهم على ترويج مشروعاتهم.

يذكر أن برنامج “سبارك” تم تطويره من قبل متخصصين ورواد في مجال ريادة الأعمال، ويعمل على عرض وشرح لتجارب أفضل المشاريع لرواد الأعمال، وقصص النجاح التجارية من حول العالم. وهو برنامج إلكتروني يقدم عن بعد، من قبل مختصين واستشاريين مهنيين.