المحليات

وزير الداخلية يدشن تطبيق «ميدان»

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1441 هـ       7 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمكتبه في الوزارة عبر الاتصال المرئي تطبيق “ميدان”، الذي تم تطويره بالشراكة التقنية بين الأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومركز المعلومات الوطني؛ وذلك في إطار الإستراتيجية الأمنية للتحول الرقمي لرفع مستوى الأداء الأمني الميداني للوصول المعلوماتي المباشر – للفرق الأمنية الميدانية – إلى قواعد البيانات الأمنية بالأنظمة المعمول بها في وزارة الداخلية مثل نظام “أمن” للأمن العام، ونظام “مدار” للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ووجه سموه باعتماد تطبيق “ميدان” ليكون منصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات وزارة الداخلية لضبط المخالفات وتنظيم إجراءات تسليم القضايا للجهات المختصة بالقطاعات الأمنية إلكترونياً.

صحيفة البلاد

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