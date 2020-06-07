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بالصور..عروسان يحتفلان بزفافهما في مظاهرات فيلادلفيا

امنية رشادaccess_time16 / شوال / 1441 هـ       7 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

شهدت مظاهرات أمريكا فى ولاية فيلادلفيا أمس، حفل زفاف لعروسين قررا الانضمام للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد عقب مقتل المواطن جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية، وسط ترحيب كبير من المحتجين.

وبدأ كيري آن ومايكل جوردون حفل زفافهما الصغير في الهواء الطلق مثلما نزل الآلاف على طريق بنيامين فرانكلين للاحتجاج على وحشية الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، بسعادة كبيرة وسط المتظاهرين، وفقا لشبكة abc  الأمريكية.

 

وقالت كيري آن جوردون ، 35 سنة: “انتهى الأمر إلى أن تكون لحظة قوية للغاية.. نحن لا نشعر بحركة الناس فقط .. ولكن سألتقي بزوجي في يوم زفافنا ، كرجل أسود قوي وممثل جيد لما نحن عليه كشعب ، كمثل باقي رجالنا .. لقد كانت مجرد لحظة تمكينية للغاية بالنسبة لنا”.

وقال العريس مايكل جوردون ، 42 سنة ، إن القضايا المطروحة كانت قائمة قبل وفاة فلويد. بالنسبة لكليهما – كيري آن جوردون ، المولودة في جامايكا ، ومايكل جوردون ، المنحدر من أصل كاريبي – شعروا به على المستوى الشخصي.

omneia rashad

كتب بواسطة

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