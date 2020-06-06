مجموعة “أوبك+” تتفق على تمديد خفض إنتاج النفط لشهر واحد

ونقلت عن مسودة إعلان أوبك+ أن الدول التي لم تستطع خفض الإنتاج 100% في مايو ويونيو سيتعين عليها التعويض من يوليو إلى سبتمبر. وقال مصدران في أوبك: إن العراق يوافق على خطة عاجلة للتعويض تدريجيا عن نقص الالتزام للوصول لحصة اتفاق أوبك+ عبر تخفيض اشد لانتاج النفط في الفترة من يوليو لسبتمبر تعويضا عن الزيادة في مايو ويونيو. من جهتها، ابدت نيجيريا استعدادها لإجراء خفض إضافي في إنتاج النفط خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر للتعويض عن إنتاجها بأكثر من حصتها في مايو ويونيو عندما طبقت أوبك وحلفاؤها اتفاقا لخفض الإمدادات بكميات قياسية. وبحسب (رويترز) ذكرت وزارة الموارد البترولية في نيجيريا في بيان نشرته على تويتر قبل محادثات بين أوبك وحلفائها “تؤكد نيجيريا التزامها بالاتفاق القائم”. وأضافت أنها تؤيد “مبدأ قيام الدول التي لم تتمكن من تحقيق انصياع تام (بنسبة 100 بالمئة) في مايو بالتعويض عن ذلك في يوليو وأغسطس”. ووفقا لـ” العربية ” فإن اسعار النفط قفزت بنسبة 5% مع بوادر الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج، وسجل برنت 42 دولارًا، واقترب الخام الأمريكي من