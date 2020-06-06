أمانة جدة تضبط ٦٦٠٠ مخالفة للإجراءات والتدابير الاحترازية

جدة : واس

نفذت أمانة محافظة جدة وعبر جولاتها الرقابية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” أكثر من ١٧٠ ألف جولة رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية ، نجم عنها تحرير أكثر من ٦٦٠٠ مخالفة لتطبيق هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية بشكل عام ، و٤١٢ مخالفات التباعد الاجتماعي في المراكز التجارية ، وإصدار نحو ١٨ ألف كرت صحي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني أن الأمانة وعقب صدور قرار إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوماً ؛ تبدأ من اليوم وحتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي ، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة ، تواصل تكثيف جهودها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تم البدء بتطبيقها اليوم في نطاق ١٩ بلدية فرعية.

وأشار إلى استمرار أعمال الفئات المسـتثناة من أمر من التجول بجدة الذي جرى تحديده من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً في إيصال الخدمات للمستفيدين في منازلهم ، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق ، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.